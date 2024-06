Endless Love: anticipazioni della puntata del 27 giugno 2024

Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento del palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il sabato sera in prima serata. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 27 giugno 2024.

Kemal non si arrende

Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 27 giugno 2024, sembrerebbe proprio che Kemal non riesca ad arrendersi. Lui, infatti, è sempre più convinto che Nihan non gli abbia detto tutta la verità e che sia stata minacciata da suo marito Emir. Decide così di seguirli per cercare di capire meglio cosa sta succedendo. Nel frattempo, Tufan dopo l’accaduto con Asu, cerca di contattarla telefonicamente, ma lei non gli risponde. Ha infatti altro per la testa in questo momento.

Emir torna a minacciare Nihan

Asu, avendo capito tutto quello che sta succedendo e che Kemal è sempre più vicino alla verità, decide di avvertire Emir per metterlo in guardia. A questo punto, l’imprenditore tornerà nuovamente a minacciare sua moglie Nihan, obbligandola a interpretare meglio il ruolo della moglie devota e perfetta, altrimenti Kemal li avrebbe scoperti. Nel frattempo, però, succede qualcosa di veramente inaspettato: quando Emir e Nihan entrano nella loro camera da letto, ci trovano dentro Zeynep. Intanto Kemal, che aveva seguito la coppia per cercare di scoprire qualcosa, rimane molto sorpreso di aver trovato sua sorella lì.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.