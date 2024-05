Endless Love: anticipazioni della puntata del 29 maggio 2024

Anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. A partire dal 10 maggio 2024, visto il grande successo riscontrato, Endless Love va in onda anche di sera, dopo l’amata serie turca Terra Amara. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi 29 maggio 2024.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024, conquistando subito l’attenzione dei telespettatori. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.

Emir è in ansia per la sparizione di Nihan

Stando alle anticipazioni della puntata del 29 maggio 2024, Emir è molto in ansia per l’improvvisa sparizione di sua moglie Nihan, così decide di avvertire tutti i membri della famiglia. Mentre Emir è alla spasmodica ricerca di sua moglie, riceve un’inaspettata telefonata da parte di Taner che, dopo aver perso sua moglie Karen ed essere finito in prigione per colpa di Emir, gli confessa di essere stato lui l’artefice del rapimento di Nihan. A questo punto, Taner minaccia Emir, dicendogli che libererà sua moglie solo se lo aiuterà ad uscire di prigione.

Emir sta al ricatto di Taner

Trovandosi con le mani legate, Emir decide di sottostare al ricatto di Taner e di accettare la sua richiesta. A questo punto, organizza tutto alla perfezione per il piano di fuga dal carcere di Taner, sperando di riavere al più presto sua moglie Nihan. Nel frattempo, Kemal, che era all’oscuro di tutto, riceve un messaggio che Nihan aveva lasciato nella sua segreteria telefonica, rendendosi conto così che la giovane donna è stata rapita. Trovandosi anche lui in pieno panico e non sapendo cosa fare, Kemal chiede l’aiuto di Zehir per cercare di ritrovarla. Alle ricerche della donna scomparsa parteciperà anche Salih.