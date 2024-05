Endless Love: anticipazioni della puntata del 30 maggio 2024

Come sempre andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. A partire dal 10 maggio 2024, visto il grande successo riscontrato, Endless Love va in onda anche di sera, dopo l’amata serie turca Terra Amara. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 30 maggio 2024.

Kemal riesce a smascherare i rapitori di Nihan

Le nuove anticipazioni della serie turca Endless Love ci dicono che, grazie ad alcuni dettagli presenti nel messaggio che Nihan aveva lasciato nella segreteria telefonica di Kemal, prima di essere stata rapita, l’uomo riesce a capire la vera identità dei suoi rapitori. Kemal si rende conto così che si tratta di uno degli uomini di Kor Iskender. Anche quest’uomo si trova nel carcere di Maltepe, insieme a Taner e Necmi. Kemal, a questo punto, saprà bene cosa fare per ritrovare Nihan.

Kemal chiede l’aiuto di Necmi

Una volta scoperto che il rapitore di Nihan è detenuto nel carcere di Maltepe in cui si trova anche Necmi, Kemal decide di chiedere aiuto proprio a lui per cercare di scoprire dove possa essere stata nascosta la sua amata Nihan. Intanto Onder si recherà a casa di Kemal dove incontrerà Leyla. La donna lo ringrazia infinitamente per avergli dato quei documenti tanto attesi, che le permetteranno di rientrare in possesso dei suoi diritti all’interno della società. Dopo averlo ringraziato, Leyla confessa a Onder di averlo perdonato, nonostante tutte le sofferenze che le ha provocato in passato.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.