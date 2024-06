Endless Love: anticipazioni della puntata del 4 giugno 2024

Siete pronti ad una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love che andrà in onda anche oggi? Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. A partire dal 10 maggio 2024, però, visto il grande successo riscontrato, Endless Love va in onda anche di sera, dopo l’amata serie turca Terra Amara. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 4 giugno 2024.

Onder si confessa con Leyla

Nella puntata che andrà in onda il 4 giugno 2024, Zeynep assisterà ad un incontro tra Leyla ed Onder. Durante questo incontro, Onder confesserà alla donna di non aver vissuto una vita affatto facile poiché avrebbe voluto trascorrerla al suo fianco. “Il tempo si è fermato quando sei andata via”, queste sono le parole che le pronuncerà con il cuore in mano. Intanto Zeynep, dopo aver ascoltato le parole di Onder, non perderà altro tempo per recarsi subito da Vildan e metterla al corrente di tutto quello che ha visto e sentito. Dopo aver appreso la notizia, Vildan, sbalordita e incredula, decide di cacciare di casa Olden.

Tarik è un uomo libero

Le anticipazioni della puntata del 4 giugno 2024 ci dicono che dopo le pesanti accuse che gli erano state rivolte riguardo l’omicidio di Karen, ora Tarik è un uomo finalmente libero. Grazie ad un rapporto della scientifica, infatti, l’uomo viene definitivamente scagionato da ogni accusa. Nonostante Tarik ora sia un uomo libero, non tutti credono alla sua innocenza, in particolar modo suo fratello Kemal, che come ricorderete, ha sempre dubitato di lui.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.