Endless Love: anticipazioni della puntata del 6 giugno 2024

Come sempre andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. A partire dal 10 maggio 2024, però, visto il grande successo riscontrato, Endless Love va in onda anche di sera, dopo l’amata serie turca Terra Amara, tanto seguita dal pubblico. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 6 giugno 2024.

Mujgan voleva davvero togliersi la vita?

Stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 6 giugno 2024, un flashback mostra Mujgan che si trova sul ciglio di un balcone, pronta a gettarsi nel vuoto e a compiere un gesto estremo. O almeno così sembrerebbe. I dettagli della puntata, invece, ci riveleranno che è stato proprio suo marito Galip a darle una spinta e a farla cadere nel vuoto. Successivamente, Kemal decide di andare da Emir per rivelargli tutta la scomoda verità che ha scoperto: è stato Galip a istigare Mujagan al suicidio.

Kemal confessa tutta la verità

Kemal, dopo essersi recato da Emir per dirgli quello che aveva scoperto, decide di raccontargli tutta l’amara verità. L’ingegnere sostiene che è stato proprio Galip a spingere sua moglie Mujgan di sotto perché era convinto che avesse un amante con il quale poi avrebbe concepito un figlio al di fuori del loro matrimonio. A questo punto, Emir, dopo aver scoperto la dura verità, si rende anche conto di avere un fratello segreto che non ha mai conosciuto. Questo sarà un duro colpo da affrontare per l’imprenditore, si ritroverà così a fare i conti con una nuova vita che fino a quel momento era rimasta segretamente nascosta.

Onder decide di abbandonare la sua casa

Le anticipazioni ci dicono inoltre che nel frattempo Onder ci riserverà un inaspettato colpo di scena, decidendo di abbandonare la sua casa. Asu, invece, non essendo molto sicura dei sentimenti che Kemal prova nei suoi confronti, chiede un parere a Leyla. La donna non esita ad esprimere il suo parere e sostiene che alla fine l’amore tra Kemal e Nihan trionferà, spezzando così il cuore di Asu.