Endless Love: anticipazioni della puntata dell’11 giugno 2024

Come sempre andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. A partire dal 10 maggio 2024, però, visto il grande successo riscontrato, Endless Love va in onda anche di sera. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata dell’11 giugno 2024.

Banu è presa dalla gelosia

Le anticipazioni ci svelano che nella puntata che andrà in onda martedì 11 giugno 2024, Banu sarà molto gelosa delle continue attenzioni che Tarik rivolge a Pelin. La donna non ci sta e così decide di dire tutto quello che pensa realmente a Tarik. L’uomo, dal canto suo è ancora molto arrabbiato per il tradimento di Banu, ma nega l’interesse nei confronti di Pelin. Nonostante ciò, comunque non sembrerebbe ancora pronto a perdonare Banu. Nel frattempo, Nihan chiede a Leyla di consegnare una lettera molto importante nelle mani di Kemal.

L’intervento di Kemal lascia tutti sorpresi

Le anticipazioni ci rivelano inoltre che, nel frattempo si svolge l’assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding. Durante lo svolgimento dell’assemblea, l’intervento di Kemal lascerà tutti i presenti a bocca aperta. Il giovane ingegnere, decide di intervenire per dichiarare che molto presto inizieranno dei lavori per rendere l’azienda ancora più operativa. È stata ritrovata, infatti, una vecchia miniera nel terreno dove si trova la centrale termoelettrica. Questo permetterà di ampliare ancora di più il loro lavoro.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.