Endless Love: anticipazioni della puntata dell’8 giugno 2024

La serie tv turca Endless Love viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. A partire dal 10 maggio 2024, però, visto il grande successo riscontrato, Endless Love va in onda anche di sera, dopo l’amata serie turca Terra Amara. Ma ora scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata dell’8 giugno 2024 grazie alle anticipazioni.

Hakki ha un importante annuncio da fare

Durante un’importante riunione di lavoro, Hakki annuncia che le quote dell’azienda passeranno nelle mani di Asu e Kemal. All’annuncio della notizia, Asu è molto contenta, mentre Kemal sembrerebbe non essere d’accordo. A questo punto, Asu chiede l’aiuto di Zeynep che, essendo nella sua stessa situazione, è l’unica in grado di capirla. Entrambe infatti sono innamorate di due uomini che non ricambiano i loro sentimenti, ma Asu è intenzionata a sposare ugualmente Kemal a qualsiasi costo.

Nihan chiede aiuto a Zehir

Nihan ha bisogno dell’aiuto di Zehir per trovare le registrazioni di cui tanto parlava Taner. Zehir, così, decide di accettare la proposta di Nihan e di aiutarla. Emir, intanto, dopo essersi concesso un bicchiere di troppo, entra inaspettatamente nella camera da letto di Ozan e di sua moglie Zeynep. Fortunatamente c’era solo lei e la donna, a questo punto, decide di raggiungere il suo ex amante per chiarire la loro situazione. Zeynep confessa ad Emir di essere così crudele a causa della solitudine che prova ed Emir non resta affatto indifferente a queste parole. I due, alla fine, si concedono una notte di passione, con il rischio di essere sorpresi dai loro coniugi. Nel frattempo, Kemal e Nihan trovano il video di cui ne erano tanto alla ricerca.

Emir viene smascherato

Dopo aver visto il video, Nihan e Kemal capiscono che Emir aveva soltanto simulato la morte di Linda, facendole indossare un giubbotto antiproiettile e utilizzando del sangue finto. Sconvolta, Nihan decide di mostrare questo video ad Emir e poi lo lascia. Successivamente, Emir viene a sapere che Nihan e Kemal lo hanno denunciato e lui invia una segnalazione alla polizia per mettere nei guai Ozan, visto che era coinvolto. Ozan, mentre si stava recando dalla polizia, viene colpito da una crisi improvvisa e viene portato in ospedale. Nihan va in ospedale a trovarlo e lo spinge a confessare tutto quello che sa, essendo anche in possesso della prova che lo scagionerebbe da ogni accusa. Ozan, però, è in preda al panico e si rifiuta. Nel frattempo, Emir fa rapire Tufan. Kemal, invece, confessa ad Hakki di voler rinunciare alle sue azioni e Nihan annuncerà ai suoi familiari che è pronta a chiedere il divorzio.