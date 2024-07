Endless Love: anticipazioni delle puntate del 10 e 11 luglio 2024

Anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie tv turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie spagnola “La Promessa”. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella dell’11 luglio 2024.

Kemal e Zehir indagano sull’incidente

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi 10 luglio 2024, ci rivelano che Onder vorrà a tutti i costi delle spiegazioni da Galip sull’incidente. Galip, però, non è disposto a dire nulla. Nihan, dopo essersi ripresa dal brutto incidente, sta mettendo tutta sé stessa nel progetto relativo alla scuola. Pensa che essendo impegnata con il lavoro non avrà modo di pensare alle sue pene d’amore. Anche Kemal e Zehir stanno indagando sull’incidente che hanno avuto Nihan ed Emir e sperano di poter scoprire qualcosa in più. Stanno cercando di capire chi sia il testimone oculare che poi ha chiamato l’ambulanza. Nel frattempo, Ozan si reca a casa di Kemal per parlare con Zeynep e cercare di convincerla a tornare a casa con lui. Viene però a sapere che sua moglie era sul punto di abortire. Questo cambierà tutte le cose.

Fehime non accetta Banu

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 11 luglio 2024, ci rivelano che Tarik vorrà presentare Banu alla sua famiglia. Fehime, però, lo anticipa ancora prima che tutto ciò accada, dicendogli che non accetterebbe mai l’ex amante di Emir come nuora. Emir, intanto, preso dai dubbi, riflette sul motivo per cui Banu si trovasse in clinica ed inizia a indagare. L’imprenditore vuole scoprire anche chi sia la persona che ha noleggiato l’auto che era stata avvistata sul luogo dell’incidente. Nazif, intanto, dice ad Hakki che Tufan c’entra con l’incidente.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.