Endless Love: anticipazioni delle puntate del 15 e 16 luglio 2024

Siete pronti a cominciare la settimana con una nuova appassionante puntata della serie tv turca Endless Love? Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie spagnola “La Promessa”. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella del 16 luglio 2024.

Nazif vuole dire tutta la verità

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 15 luglio 2024, ci rivelano che Nazif chiederà un appuntamento ad Emir. Spinto dal consiglio di Hakki, chiederà infatti all’imprenditore la possibilità di parlargli di una cosa molto importante e dovrà farlo assolutamente di persona. Nazif ha intenzione di dire ad Emir tutta la verità. Vuole dirgli quindi chi è il suo ricattatore misterioso. Dopo aver avvertito Emir, Nazif pensa bene di avvertire anche la moglie dell’imprenditore, Nihan. Darà anche a lei l’appuntamento nello stesso luogo dove dovrà incontrare Emir.

Nihan è tenuta in ostaggio da Nazif

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 16 luglio 2024, ci rivelano invece che Nihan cadrà nel tranello di Nazif. Si ritrova, infatti, in una vecchia centrale telefonica come suo ostaggio. Sia Emir che Kemal, avendo capito la gravità della situazione ed essendo in pensiero per la loro amata, si mettono subito alla sua ricerca per cercare di liberarla e salvarla. I due, riescono finalmente ad arrivare nel posto dove si trova prigioniera Nihan.

Qualcosa va storto

Una volta arrivati sul posto, Emir si ritrova con una pistola puntata contro, mentre Kemal è pronto ad intervenire. Ci sarà però un inaspettato colpo di scena: l’autista che portava i due uomini viene colpito da due colpi di pistola. A questo punto, Kemal non sapendo cosa fare, decide di chiamare la polizia. Alla fine i tre si recheranno alla centrale di polizia per denunciare l’accaduto.