Endless Love: anticipazioni delle puntate del 17 e 18 luglio 2024

Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie tv turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie spagnola “La Promessa”. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella del 18 luglio 2024.

Asu ha paura che Emir possa scoprire tutto

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa oggi, 17 luglio 2024, ci rivelano che Asu è sempre più terrorizzata. Ha infatti paura che Emir possa scoprire tutta la verità sulla sua vera identità. Intanto Ozan è sempre più triste per la sua situazione con Zeynep e Vildan cerca di tirarlo su dicendogli che presto la donna tornerà a casa. Vildan, però, è sempre più convinta che quella di Zeynep sia una messinscena e Ozan non dovrà fare altro che ignorarla per farla tornare da lui.

Tarik chiede la mano di Banu

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 18 luglio 2024, invece, ci rivelano che Tarik farà una proposta di matrimonio a Banu. Nonostante Fehime e Huseyn siano contrari a questa storia d’amore, Tarik è sempre più convinto dei sentimenti che prova nei confronti della donna. Banu, però, appena riceve la proposta chiama Emir, dicendogli di non voler rovinare la vita del suo amato. Intanto, Emir ha ancora dei dubbi su Tufan e decide così di farlo seguire proprio da Tarik.

Kemal vuole smascherare Emir

Kemal vuole a tutti i costi smascherare Emir e chiede a Tufan di fornirgli tutte le prove che ha contro di lui. Inizialmente Tufan rifiuta la proposta di Kemal, ma dopo aver discusso della questione con Asu, decide di aiutarlo in questa dura impresa. Intanto Fehime viene a sapere che sua figlia Zeynep si trova a casa di Kemal e le confessa di essere stata vittima dei soprusi di Vildan. A questo punto Fehime vuole a tutti i costi che sua figlia faccia ritorno a casa sua.