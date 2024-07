Endless Love: anticipazioni delle puntate del 22 e 23 luglio 2024

Oggi comincia una nuova settimana con un’altra appassionante puntata della serie tv turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie tv spagnola “La Promessa”. Ma ora scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella del 23 luglio 2024.

Zeynep decide di andarsene

Nella puntata che andrà in onda oggi, 22 luglio 2024, le anticipazioni ci rivelano che Zeynep deciderà di andarsene di casa. Ozan sembrerebbe essere molto turbato dalla decisione presa dalla donna. Zeynep, inoltre, sostiene che tutto quello che è successo è colpa della famiglia di suo marito. La donna prenderà una decisione molto importante che lascerà tutti a bocca aperta: chiede il divorzio a Ozan. Dopo aver fatto un gesto così eclatante, la donna sostiene inoltre di non sentirsi affatto la benvenuta a casa Sezin. Ozan, a questo punto, preso dal panico e non sapendo cosa fare, propone a Zeynep una soluzione alternativa: un contratto matrimoniale da farle firmare. In questo modo la donna dovrebbe essere più tutelata.

Tarik fa una nuova proposta di matrimonio a Banu

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa domani, 23 luglio 2024, ci rivelano invece che Tarik, nonostante sia stato già rifiutato da Banu, le farà una nuova proposta di matrimonio. Questa volta, però, essendo ricattata da Emir, la donna decide di accettare la proposta di matrimonio, seppur controvoglia. Asu, invece, chiederà a suo zio Hakki di porre finalmente fine a questa guerra e di consegnarle tutte le prove che ha contro Emir. L’intento di Asu è quello di consegnare queste prove a Kemal, in modo tale che Emir possa finire una volta per tutte in carcere. Hakki sembra proprio non voler cedere e quindi Asu chiederà anche l’aiuto di Tufan.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.