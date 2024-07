Endless Love: anticipazioni delle puntate del 24 e 25 luglio 2024

Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie tv turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie spagnola “La Promessa”. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella del 25 luglio 2024.

L’arresto di Ozan

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa oggi, 24 luglio 2024, ci rivelano che Asu riceverà un ordine da parte di suo zio Hakki. La donna dovrà ricercare un documento all’interno degli archivi dell’azienda. Allo stesso tempo, però, Emir ignaro di tutto, si reca anche lui in azienda. L’uomo sta seguendo le direttive di un ricattatore anonimo che gli ha garantito di svelargli l’identità del suo misterioso fratello. Kemal, a questo punto, si rende conto che Emir si sta comportando in maniera molto strana e mentre lo segue, vede arrivare la polizia dalla finestra. L’ingegnere, così, si reca nella sala degli ospiti e assiste all’arresto di Ozan. Sembra proprio che il Commissario non abbia mantenuto la promessa di prevenire l’arresto durante un evento così importante come la festa per la raccolta fondi.

Anche Emir viene arrestato

Le anticipazioni della puntata di domani, 25 luglio 2024, invece, ci rivelano che la polizia, una volta arrivata in azienda trova anche Emir. Anche l’imprenditore quindi viene arrestato. Arrivato in commissariato, Kemal trova la famiglia Sezin e decide di parlargli. Loro erano già molto turbati dagli ultimi eventi. In un secondo momento, Kemal chiede a Zehir di poter organizzare un servizio di protezione per sua madre Fehime, Leyla e suo padre Huseyin. L’ingegnere, infatti, sa benissimo che con la sua ultima mossa, lo scontro con il suo acerrimo nemico Emir si farà ancora più duro.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.