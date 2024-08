Endless Love: anticipazioni delle puntate del 26 e 27 agosto 2024

Dopo la pausa estiva, cambia ancora la programmazione del palinsesto di Canale Cinque, così da oggi, 26 agosto 2024, tornerà regolarmente in onda “Endless Love”. La serie tv turca verrà trasmessa dal lunedì al venerdì dalle ore 14,10 con gli ultimi episodi della prima stagione. Da venerdì 30 agosto 2024 verrà trasmessa anche in prima serata. Questo significa che la serie tv “The Family” verrà trasmessa dalle ore 14,45 alle 15,40 circa. Ma ora scopriamo insieme tutte le novità che ci aspettano grazie alle anticipazioni.

Nihan porta con sé la lettera di Kemal

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 26 agosto 2024, ci rivelano che Nihan porterà con sé alla festa di fidanzamento di Asu e Kemal la lettera del suo amato. Questa lettera le era stata consegnata personalmente da Kemal anni prima e lui le aveva chiesto esplicitamente di leggerla soltanto una volta che avrebbe rinunciato al loro amore. Nihan decide così di leggerla e scoppia a piangere. Dopo il rito degli anelli che ha ufficializzato l’unione tra Asu e Kemal, Nihan viene colpita da un malore improvviso. Intanto Tarik è occupato a eseguire gli ordini di Emir, così conduce Ozan e Zeynep al molo.

Nihan viene portata in ospedale

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, martedì 27 agosto 2024, ci rivelano invece che Nihan, dopo aver assistito a quella scena, si sente male e viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Ozan viene arrestato e mentre viene condotto in cella è colpito anche lui da un malore improvviso. Una volta arrivato in cella, viene accolto inaspettatamente in maniera molto amichevole dagli altri detenuti. Kemal, invece, inizia a sospettare qualcosa riguardo alla fuga improvvisa di sua sorella Zeynep e del marito. Sospetta, infatti, che dietro a tutto ciò ci sia come sempre lo zampino di Emir e farà di tutto per scoprirlo.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.