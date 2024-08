Endless Love: anticipazioni delle puntate del 28 e 29 agosto 2024

Dopo la pausa estiva, cambia ancora la programmazione del palinsesto di Canale Cinque, così dal 26 agosto 2024, è tornato regolarmente in onda “Endless Love”. La serie tv turca viene trasmessa dal lunedì al venerdì dalle ore 14,10 con gli ultimi episodi della prima stagione. Da venerdì 30 agosto 2024 verrà trasmessa anche in prima serata. Questo significa che la serie tv “The Family” verrà trasmessa dalle ore 14,45 alle 15,40 circa. Ma ora scopriamo insieme tutte le novità che ci aspettano grazie alle anticipazioni.

Mujgan è in fin di vita

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 28 agosto 2024, ci rivelano che Mujgan si ritroverà in fin di vita ed Emir e Asu saranno al suo capezzale. Emir, viste le disperate condizioni di salute della madre, cercherà in tutti i modi di avvicinarsi ad Asu, ma lei lo respingerà. Ci sarà, però, un colpo di scena: Emir farà una rivelazione sconvolgente e quindi i due dovranno prendere una decisione insieme. Nihan, invece, dopo essersi ripresa, avrà un duro scontro con Kemal. I due si accusano a vicenda, lei lo incolpa dell’arresto di Ozan e lui di aver ceduto ad Emir.

Emir vuole liberarsi del bambino di Nihan

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 29 agosto 2024, ci rivelano invece che Emir prenderà accordi con un medico per fare in modo che Nihan abortisca senza che se ne accorga. A quel punto, la donna viene sedata per effettuare un intervento chirurgico, ma improvvisamente Emir ci ripensa e fa interrompere tutto. Per quanto riguarda Ozan, invece, si trova ancora in carcere e le sue condizioni psicologiche peggiorano giorno dopo giorno. Zeynep e la sua famiglia sono sempre più preoccupati, ma sembra proprio che Kemal non creda affatto a tutto ciò.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.