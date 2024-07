Endless Love: anticipazioni delle puntate del 29 e 30 luglio 2024

Comincia un’altra settimana con una nuova appassionante puntata della serie tv turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie spagnola “La Promessa”. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella del 30 luglio 2024.

Le notizie uscite sul web stanno rovinando la famiglia Soydere

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 29 luglio 2024, ci rivelano che Vildan è molto preoccupata a causa delle notizie che stanno circolando sul web. Queste notizie stanno diventando sempre più pericolose e la donna è in pensiero soprattutto per Ozan e la sua famiglia. Kemal, invece, è sempre più sofferente per la fine della storia con la sua amata Nihan. Nonostante tutto questo, è comunque intenzionato ad andare avanti perché vuole fare giustizia a tutti i costi. Anche Nihan è affranta per la fine della relazione con Kemal, ma allo stesso tempo non riesce a perdonarlo per aver messo nei guai suo fratello. Per quanto riguarda Asu, verrà a conoscenza di un’amara verità: Hakki l’ha tradita e abbandonata.

Kemal e Tarik si scontrano

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 30 luglio 2024, ci rivelano invece che Kemal e Tarik si ritroveranno faccia a faccia in un duro scontro. Asu rivela a Fehime e Huseyin che loro figlio è un assassino. Kemal, a questo punto, incarica Zehir di prendere il suo posto alla gara d’appalto, visto che neanche Galip potrà prenderne parte. Le immagini che circolano sul web hanno creato uno scandalo pubblico che ha investito tutta la famiglia dell’ingegnere. Kemal, inoltre, è sempre più sospettoso per l’ansia di Asu. Lei, infatti, non gli ha detto tutta la verità, ma gli ha solo rivelato che Hakki ha dei nemici molto pericolosi che potrebbero farle del male.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.