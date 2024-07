Endless Love: anticipazioni delle puntate del 3 e 4 luglio 2024

Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie tv turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie tv spagnola “La Promessa”. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella del 4 luglio 2024.

Hakki riesce a convincere Kemal

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 3 luglio 2024, ci rivelano che il signor Hakki riuscirà finalmente a convincere Kemal a non dare le sue dimissioni. In questo modo, lui e Nihan potranno lavorare insieme fianco a fianco. Kemal, però, nel frattempo nutre un sospetto: ha paura che Emir abbia riesumato questo vecchio progetto, ormai abbandonato da tempo, per nascondere le sue azioni illegali. Se così fosse, la situazione sarebbe molto grave. Nihan, invece, ha sempre più dubbi e organizza una trappola per cogliere sul fatto Zeynep e suo marito Emir.

Nihan è sempre più entusiasta del suo lavoro

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 4 luglio 2024, ci rivelano che la giovane Nihan è sempre più entusiasta di lavorare a questo nuovo progetto. Kemal e Leyla, invece, grazie al loro occhio critico si accorgono di alcune lacune molto pericolose all’interno del progetto. Si accorgeranno inoltre che non ci sono abbastanza risorse economiche per andare avanti. Ci sarà poi un improvviso colpo di scena: Emir chiederà a sua moglie di lasciare il lavoro e seguirlo. L’intento dell’imprenditore è quello di ricreare una scena che Nihan ha già vissuto con Kemal. Finge così che la sua auto abbia un guasto e si ritrovano a mangiare insieme in una romantica casetta in campagna.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.