Endless Love: anticipazioni delle puntate del 5 e 6 agosto 2024

Comincia una nuova settimana con un’altra appassionante puntata della serie tv turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie spagnola “La Promessa”. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella del 6 agosto 2024.

Ozan vuole fare chiarezza

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 5 agosto 2024, ci rivelano che Ozan vorrà chiarire la situazione con Nihan. L’uomo, infatti, vuole sapere perché Nihan abbia avuto quel comportamento così duro nei confronti di Zeynep. Intano Emir gli suggerisce di fuggire via insieme a sua moglie, ma lui è intenzionato a porre fine a tutte le chiacchiere che circolano su Zeynep. Vorrà persino chiedere un test del DNA per vedere chi è il vero padre del bambino. Zeynep, venendo a conoscenza delle intenzioni di Ozan, all’inizio è molto scettica, ma poi decide di chiedere aiuto al suo vecchio amante. Emir si convince ad aiutare Zeynep e le assicura che alla fine il bambino risulterà essere figlio di Ozan. Tufan, invece, riesce finalmente a scovare Hakki che si trova alla villa accanto a quella di Mujgan.

Leyla cerca di convincere Nihan

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 6 agosto 2024, invece ci rivelano che Asu deciderà finalmente di affrontare Hakki. Leyla, intanto, cerca di convincere a tutti i costi Nihan a parlare con Kemal per esporgli i suoi dubbi su Zeynep ed Emir. Nihan si convince e dà appuntamento a Kemal al pozzo. Ci sarà però un colpo di scena: Kemal non si presenterà all’incontro. Inaspettatamente, però, l’ingegnere si troverà davanti ad Hakki che gli chiederà per l’ennesima volta di sposare Asu.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.