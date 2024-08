Endless Love: anticipazioni delle puntate del 7 e 8 agosto 2024

Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie tv turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie spagnola “La Promessa”. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella dell’8 agosto 2024.

Ozan e Zeynep chiedono l’aiuto di Emir

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa oggi, 7 agosto 2024, ci rivelano che Ozan e Zeynep saranno costretti a chiedere l’aiuto di Emir per mettere in atto la loro fuga. L’imprenditore, all’inizio è un po’ titubante, ma poi decide di accettare, a patto, però che Nihan non venga a sapere nulla. Kemal, invece, cerca di raggiungere Asu perché ha qualcosa di molto importante da dirle: le farà una dichiarazione inaspettata. Nonostante lui sia ancora innamorato di Nihan, decide comunque di fare un passo così importante. Asu è molto felice. È ignara però del fatto che Emir abbia ascoltato tutto di nascosto e presto farà una delle sue mosse per rovinarle la vita.

Emir vuole colpire Nihan

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa domani, 8 agosto 2024, ci rivelano invece che Emir grazie a tutto quello che ha ascoltato di nascosto, vorrà colpire Nihan. Quando infatti la donna verrà a sapere quello che è successo tra Kemal e Asu, sarà molto addolorata. Nihan si rende conto che Kemal non potrà più amarla e tutto questo è successo per colpa sua, anche se ha agito a fin di bene. La donna è sempre più combattuta: da una parte c’è l’amore sconfinato che prova nei confronti di Kemal e dall’altra c’è l’amore per suo fratello Ozan.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.