Endless Love: anticipazioni delle puntate dell’1 e del 2 luglio 2024

Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie tv turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie tv spagnola “La Promessa”. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella del 2 luglio 2024.

Zeynep viene scoperta

Grazie ad una tempestiva telefonata di Efsane, Zeynep riesce a farsi trovare con l’arma di suo fratello Kemal in mano. Questo farebbe pensare a tutti gli effetti che lei si sia recata a casa di Emir solo per recuperare l’arma. Kemal, però, non è per nulla soddisfatto del comportamento di sua sorella e non vuole che si intrometta nella guerra con il suo rivale Emir. Intanto Onder, essendo molto in pena per Nihan, propone all’assemblea aziendale di realizzare un vecchio progetto. L’uomo spera che questo permetta a sua figlia di riavvicinarsi a Kemal.

Emir vuole coinvolgere Nihan nell’azienda

Nella puntata che andrà in onda domani, martedì 2 luglio 2024, le anticipazioni ci rivelano che Emir vorrà coinvolgere la moglie Nihan nei suoi affari. L’imprenditore, infatti, chiederà alla donna di dirigere un’iniziativa benefica che prevede la costruzione di una scuola nel terreno della centrale termoelettrica. Nihan sa benissimo che anche il suo amante Kemal è coinvolto in questo progetto e per questo si mostra un po’ scettica agli occhi del marito. Avendo visto sua moglie così scettica dopo aver ricevuto la sua proposta, Emir riferisce a Nihan che Kemal ha già dato le sue dimissioni. I due amanti, quindi, non correranno nessun rischio di ritrovarsi faccia a faccia nell’ambiente lavorativo.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.