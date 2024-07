Endless Love: anticipazioni delle puntate dell’8 e 9 luglio 2024

Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie tv turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie spagnola “La Promessa”. Ma ora, è arrivato il momento di scoprire insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella del 9 luglio 2024.

Zeynep rivela tutto ad Asu

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi 8 luglio 2024, ci rivelano che Tufan accompagnerà Zeynep in una clinica. Le è stato ordinato di abortire. Mentre si trova in clinica, la giovane incontra Asu e approfittando di un momento di distrazione di Tufan, decide di rivelarle tutto. A questo punto, Asu l’aiuta a fuggire. Nel frattempo, Zeynep, sentendosi in pericolo, era riuscita a contattare anche suo fratello Kemal. Mentre le due donne scappano dalla clinica, incontrano il giovane ingegnere, ma Zeynep non se la sente di raccontargli tutta la verità.

La bugia di Zeynep e l’incidente di Nihan

Una volta incontrato suo fratello Kemal, Zeynep racconta che essendo stanca delle continue pressioni ricevute da Vildan ed Emir, trovandosi in uno stato confusionale, aveva pensato d’interrompere la sua gravidanza. Non sapendo che fare, la donna chiede a suo fratello di poterla ospitare per qualche giorno. Mentre succede tutto questo, Nihan si trova in macchina con suo marito Emir. A causa di un problema ai freni del veicolo, i due finiscono fuori strada e si schiantano contro un albero.

Nihan ed Emir riescono a salvarsi

Le anticipazioni della puntata del 9 luglio 2024, invece, ci rivelano che nonostante la gravità dell’incidente, Nihan ed Emir riusciranno a salvarsi. Nazif, infatti, chiama subito un’ambulanza e i due sopravviveranno. Emir è furioso perché è convinto che l’incidente sia avvenuto a causa di kemal. Pensa infatti che l’ingegnere abbia attuato un piano per ucciderlo. I sospetti di Emir, però, sembrerebbero essere confermati da un video in cui compare Kemal con la sua auto non molto lontano dal luogo dell’incidente. Kemal assicura ad Emir di essere innocente, dicendogli che non lo colpirebbe mai alle spalle. L’ingegnere, a questo punto, inizia a sospettare di suo fratello.