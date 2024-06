Endless Love: stop alla programmazione del sabato | Cosa succede

Sembra proprio che quello del 22 giugno 2024 sia stato l’ultimo week end in cui sono state trasmesse le puntate speciali dell’amata serie tv turca “Endless Love”. A partire da domani, quindi, non ci sarà più spazio per le nuove puntate della fortunata serie. Verranno invece mandati in onda dei nuovi episodi di “My home my destiny” e poi quelli della serie spagnola “La Promessa”.

Endless Love va in pausa nel week end

È iniziato il periodo di pausa durante i week end per l’appassionante serie turca Endless Love. I fedeli telespettatori, però, non hanno nulla da temere. Infatti, per il palinsesto autunnale di Canale Cinque che partirà dal mese di settembre, è già stata confermata la messa in onda delle puntate il sabato pomeriggio. Da sabato 29 giugno 2024, invece, ci sarà un doppio appuntamento con la serie spagnola La Promessa. Verranno quindi mandati in onda due episodi di fila che terranno sicuramente i telespettatori incollati davanti alla TV.

Appuntamento con “La Promessa” dalle 15.00 alle 17.00

Sabato 29 giugno 2024, dopo la messa in onda di un episodio di “My home my destiny”, nel pomeriggio di Canale Cinque dalle ore 15.00 alle ore 17.00 verranno trasmessi ben due episodi de “La Promessa”. In queste settimane la fortunata serie spagnola ha ottenuto molti ascolti, nonostante ci siano stati diversi cambi nella programmazione. Infatti, dopo la messa in onda alle ore 14,45 al posto del dating show “Uomini e Donne”, è stata fatta slittare alle ore 15,00 per poi essere infine posticipata alle ore 15,45.

Le anticipazioni del doppio episodio di sabato 29 giugno 2024

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani 29 giugno 2024 ci rivelano che Jimena darà uno schiaffo a Teresa, lasciandola senza parole. Quest’ultima rimprovera Mauro per aver svelato a Manuel il segreto del panno sporco di sangue. Abel, invece, inizia ad avere dei sospetti su Manuel ed ipotizza anche che il suo amico possa essere interessato a Jana. Nel frattempo, il medico troverà all’interno del Palazzo un ritratto di Jana, realizzato proprio da Manuel. Questo alimenterà ancora di più i suoi dubbi sul fatto che tra il marchese e la domestica Jana ci possa essere del sentimento.