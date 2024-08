Endless Love: stop per la pausa estiva | Ecco cosa succede

Stando ai cambiamenti del palinsesto di Canale Cinque, la tanto amata serie tv turca “Endless Love” si fermerà per due settimane. Le puntate, quindi, non verranno trasmesse da lunedì 12 a venerdì 23 agosto 2024 . Prenderanno il suo posto la nuova serie turca “The Family” che andrà in onda dalle ore 14,10 alle 15,10 e la serie tv spagnola “La Promessa” che verrà trasmessa dalle ore 15,10 alle 17,00. I telespettatori, quindi, non rimarranno di certo a bocca asciutta.

I cambiamenti nella giornata di Ferragosto

In questo periodo estivo ci saranno comunque dei cambiamenti. Nella giornata del 15 agosto 2024, la serie tv spagnola “La Promessa” andrà in onda a partire dalle ore 15,00 fino alle 16,00. Poi farà spazio al film “The Blind Side”, dal momento che nemmeno Pomeriggio Cinque News verrà mandato in onda quel giorno. Nelle giornata di sabato e domenica, invece, “La Promessa” sarà trasmessa dalle ore 15,30 alle 17,00.

Le repliche di Endless Love

Per chi, invece, si fosse perso qualche puntata dell’appassionante serie tv turca “Endless Love”, potrà seguire le repliche sul canale La5 dal lunedì al sabato a partire dalle ore 20,05. Proprio oggi, infatti, andrà in onda l’episodio in cui la giovane Nihan si dedica con tutte le sue forze al progetto per costruire la scuola nei pressi dell’area della centrale termoelettrica. Sia lei che il suo amato Kemal sono molto preoccupati perché sanno che il progetto presenta qualche lacuna. Hanno paura inoltre che i fondi non siano sufficienti per la realizzazione del progetto.

I loschi piani di Emir

Emir, invece, metterà i bastoni tra le ruote a sua moglie Nihan per riportarla a casa. In realtà, l’imprenditore ha in mente un piano: fa finta che la sua macchina abbia avuto un guasto per creare una situazione romantica con Nihan. La donna aveva già vissuto un momento del genere insieme a Kemal. I due quindi, alla fine si ritrovano a mangiare un piatto di pasta insieme, in una piccola casetta di campagna. Zeynep, invece, va a fare un giro insieme a sua madre e sua suocera, nonostante tutto, però, le due donne sembrano proprio non riuscire ad andare d’accordo.