Enrica Bonaccorti: chi è, età, carriera, oggi, chi è il compagno, malattia, Renato Zero, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche la conduttrice e paroliera, nonché attrice, Enrica Bonaccorti, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla sfera sentimentale.

Dagli esordi al debutto di Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è nata a Savona il 18 novembre del 1949 ed è una conduttrice televisiva, radiofonica, paroliera e attrice. Dopo l’adolescenza trascorsa in diverse città, alla fine degli anni ’60 si è stabilita a Roma, dove si è avvicinata al mondo dello spettacolo, inizialmente attraverso il teatro. L’esordio, però, è arrivato nei primi anni ’70 come attrice di teatro e di cinema. E ha lavorato anche in televisione, recitando negli sceneggiati Eleonora, accanto a Giulietta Masina e L’amaro caso della baronessa di Carini. Nel 1980 si è dedicata, invece, esclusivamente alla televisione.

I successi in tv (e non solo)

Ha collaborato anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno per il quale ha scritto diversi brani. La Bonaccorti è attiva anche come conduttrice radiofonica. Ha esordito in televisione in Rai nel 1978, ma ha raggiunto il successo negli anni ’80 con Italia sera e Pronto, chi gioca?. Poi è passata in Finivest, e qui ha condotto quiz come Cari genitori. Nel 2019 è approdata a Sky Italia e ha iniziato a condurre il people show tardo-pomeridiano Ho qualcosa da dirti.

La passione per la musica

Enrica Bonaccorti, come anticipato, è stata autrice dei testi di molte canzoni:

La Lontananza

Amara terra mia

Nostra tea

Ma ha cantato anche Buongiorno a tutte quante le mamme, una canzone per bambini scritta da lei e Giovanni Ullu nella puntata di Natale del 1985 della trasmissione Pronto, chi gioca?

I suoi libri

Ha scritto ben quattro libri, ecco quali sono:

La pecora rossa

L’uomo immobile

Il condominio

Condominio addio uscito nel 2022, quindi l’ultimo suo romanzo.

La malattia

Enrica Bonaccorti al programma “Io e te” di Pierluigi Diaco ha raccontato di avere una malattia, è affetta da prosopagnosia. Una malattia che non le permette di riconoscere i volti e di ricordarli.

Chi è il compagno, vita privata

Enrica Bonaccorti ha sposato Daniele Pettinari e dall’unione è nata la viglia Veridiana, nata nel 1973. La Bonaccorti ha avuto relazioni sentimentali anche con Michele Placido, Renato Zero, Arnaldo del Piave, Carlo di Borbone e Francesco Villari.

Enrica Bonaccorti punta tutto su Instagram

Su Instagram è molto seguita. Con il suo account @enricabonaccortiofficial vanta oltre 20 mila followers.