Enzo Miccio, chi è il compagno Laurent Miralles: età, lavoro, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche Enzo Miccio, che per la prima volta si racconterà tra vita privata e carriera da wedding planner. Conosciamo meglio il compagno!

Laurent Miralles, chi è il compagno di Enzo Miccio: età, lavoro

Enzo Miccio, noto wedding planner, è fidanzato con Laurent Miralles. Dopo la fine della storia con Riccardo Marenghi, Enzo ha ritrovato la serenità in Laurent Miralles e la relazione è stata rivelata da Vieni da Me, programma di Caterina Balivo. Di lui sappiamo che è un medico, specializzato in interventi di medicina estetica e gira per il mondo: ha studi a Parigi, Londra, Mosca e anche negli Emirati Arabi.