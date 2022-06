Ermal Metal: chi è, età, canzoni, fidanzata, primo romanzo, Instagram: tutto su di lui

Tutto pronto, come ogni Domenica, per l’appuntamento imperdibile con Domenica In. Il salotto televisivo più amato di Mara Venier che, tra i tanti ospiti, accoglierà anche il bravissimo Ermal Metal. Conosciamolo meglio!

Ermal Metal, biografia

Sotto il segno zodiacale Ariete, Ermal Metal è nato il 20 Aprile del 1981 a Fier, in Albania, a 100km dalla capitale Tirana. Ha 39 anni, è alto circa 1.78cm e di professione fa il cantautore, compositore e cantante. Non ha tatuaggi ma ha un piercing al sopracciglio sinistro. In Albania ha vissuto circa fino a suoi 13 anni, poi con sua madre Fatmira, suo fratello Rinland e sua sorella Sabina, si è trasferito definitivamente in Italia.

Foto da: Rolling Stone

Carriera

La sua carriera è iniziata quando con il suo gruppo Ameda 4, nel 2006, ha partecipato al Festival di Sanremo. La loro collaborazione però non è durata tanto. Dopo il loro primo album, solo e unico, nel 2007 hanno deciso di separarsi. Ermal Metal ha così deciso di fondare un altro gruppo, quello più conosciuto: La Fame di Camilla. Insieme a Giovanni Colatorti, Dino Rubini e Lele Diana, hanno iniziato ad incidere qualche album, precisamente tre, fino al 2013.

Anche con La Fame di Camilla hanno partecipato a Sanremo. Poco dopo all’Heineken Jammin’ Festival. Un evento importantissimo perché erano presenti anche gli Aerosmith, The Cranberries e Stereophonics.

Inizio da solista

Dopo lo scioglimento della band, nel 2013, Ermal ha deciso di intraprendere la strada della musica da solo. Ha iniziato a scrivere canzoni per: Emma Marrone, Marco Mengoni, Francesca Michelin, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Annalisa, Francesco Regna, Patty Pravo, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri.

Tutto dovrebbe essere partito nel 2014, quando ha realizzato un brano per ‘Braccialetti Rossi’, una serie tv prodotta dalla Rai. Una serie di tantissimo successo. Contemporaneamente è uscito anche il suo primo singolo, Lettera a mio padre. Un singolo che è andato davvero bene. Ha continuato così la collaborazione con Braccialetti Rossi 2, scrivendo con Niccolò Agliardi e Marco Mengoni. D quel momento, non si è più fermato.