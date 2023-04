Ernst Knam: chi è, età, carriera, uovo di Pasqua, figli, ricette, moglie e Instagram

Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica In. Nella puntata di oggi, domenica 9 aprile 2023, giorno di Pasqua, nel salotto di Mara Venier su Rai 1 ci sarà anche spazio per i dolci – viste le festività – con il noto chef e pasticcere Ernst Knam. Ma in attesa di vederlo in trasmissione cerchiamo di saperne di più sul suo conto.

Cosa sappiamo sullo chef Ernst Knam, chi è, età, carriera

Ernst Knam è nato a Tettnang il 26 dicembre del 1963: è un pasticciere e personaggio televisivo tedesco naturalizzato italiano. E’ cuoco dal 1986 e ha lavorato in diversi ristoranti stellati in Germania, Scozia, Sivzzera e Inghilterra. Si è poi trasferito in Italia nel 1989, dove ha iniziato a lavorare al fianco di Gualtiero Marchesi. Nel 1992 ha aperto il proprio laboratorio di pasticceria a Milano e nel 2009 ha vinto il titolo di campione italiano di cioccolateria.

I programmi televisivi con Ernst Knam

Lo chef è uno dei volti noti della televisione italiana per ciò che riguarda i programmi di cucina soprattutto per ciò che riguarda i format di Real Time e Food Network. In particolare Knam ha preso parte al programma Il re del cioccolato per diverse edizioni ma soprattutto è uno dei punti di riferimento di Bake Off Italia Dolci in forno dove è presente da ben 10 anni (compresa l’edizione del 2023). Ma lo troviamo anche nella versione spinoff-Junior di quest’ultimo programma, oppure in “Che diavolo di pasticceria”, “Il laboratorio del re del cioccolato“, fino a “Dolce quiz” in qualità di giudice andato in onda sulla Rai nel 2021. Lo scorso anno, per Food Network, ha curato “La Pasqua di Food Network”.

La vita privata dello chef, curiosità, quello che non sai su di lui

Sulla sua vita privata non sappiamo molto. Ecco tuttavia qualche curiosità sul suo conto:

Nel 2014 è stato nominato Chef Ambassador per Expo 2015 insieme a Carlo Cracco e Pietro Leemann.

Instagram Ernst Knam

Lo chef è presente su Instsgram con il profilo Ernst Knam (@ernstknam) che vanta ad oggi quasi un milione di followers!