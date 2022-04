Erri De Luca: chi è, età, carriera, frasi, libri e poesie, chi è la moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche lo scrittore Erri De Luca.

La biografia

Enrico De Luca, meglio conosciuto come Erri, è nato a Napoli il 20 maggio del 1950 ed è un noto scrittore, giornalista, poeta e traduttore italiano. Ha studiato al Liceo classico Umberto I, poi nel 1968, a 18 anni, si è trasferito a Roma, dove ha aderito a Lotta Continua, ma nel 1976 ha deciso di lasciare la politica. Per vivere ha svolto diversi mestieri, in Italia e all’estero: è stato operaio, camionista, muratore, magazziniere e durante la guerra della ex Jugoslavia ha fatto l’autista di convogli militari.

Ha studiato da autodidatta diverse lingue, tra cui il russo e l’ebraico antico, da cui ha tradotto alcuni libri della Bibbia. Attualmente vive in provincia di Roma, immerso nel verde, nella campagna romana a pochi chilometri dal Lago di Bracciano.

Il primo romanzo e i successi

Ma veniamo alla carriera. La pubblicazione come scrittore del suo primo romanzo Non ora, non qui, revocazione della sua infanzia a Napoli, è avvenuta nel 1989. Il libro è stato tradotto in francese, spagnolo, inglese e altre 30 lingue, poi tra il 1994 e il 2014 ha ricevuto diversi Premi. Da lì un successo dopo l’altro: lo scrittore ha collaborato con articoli di opinione su diversi giornali, nel 2003 ha fatto parte della 56esima edizione del Festival di Cannes e sul Corriere della Sera da Giorgio De Rienzo nel 2009 è stato definito lo ‘scrittore d’Italia del decennio’.

Narrativa, saggistica e libri

Tra alcune delle sue opere ricordiamo:

Non ora, non qui del 1989

Odorato e Gusto

Lettere a Francesca

Una nuvola come tappeto del 1991

Aceto, arcobaleno

I colpi dei sensi

In alto a sinistra

La musica provata

A grandezza naturale

Gli altri lavori

Romanzi, critiche, ma anche teatro. Con la nipote Aurora Erri De Luca ha portato in teatro uno spettacolo ‘In viaggio con Aurora’ e ha scritto e prodotto, nel corso della sua brillante carriera, diversi corti, documentari e film.

La Fondazione

Nel 2011 lo scrittore ha fondato una sua fondazione con finalità culturali e sociali. Tra gli archivi messi a disposizione c’è anche quello del giornale Lotta Continua, che si può consultare online.

La partenza per l’Ucraina

Erri De Luca non si è tirato indietro e, proprio come ha fatto per la Bosnia 20 anni fa, a marzo ha deciso di salire su un convoglio e di partire destinazione Ucraina, territorio che da metà febbraio è sotto l’attacco russo. Erri De Luca ha distribuito i pasti alle famiglie scappate dai bombardamenti, si è dato da fare da vero e proprio pacifista storico, come si è sempre definito.

L’amore per la montagna

Erri De Luca ha scritto anche di montagna, della quale si è definito un amante. È stato suo padre, un anziano militare del corpo degli Alpini, a trasmettergli questa passione. E ora lo scrittore + anche conosciuto nel mondo dell’arrampicata sportiva: nel 2002 è stato il primo ultracinquantenne a superare un 8g, alla Grotta dell’Arenauta di Gaeta e nel 2005 ha partecipato a una spedizione himalayana con l’amica Nives Meroi, esperienza che ha narrato nel libro Sulla traccia di Nives.

Erri De Luca è sposato?

Ma veniamo alla vita privata, di cui abbiamo davvero poche informazioni. ma sicuramente ha dedicato la poesia ‘Io ti vorrei’ bastare a una donna. In un’intervista rilasciata a Repubblica ha spiegato di non essersi mai sposato: “Quelle poche volte che mi è capitato di arrivare sull’orlo del matrimonio sono stato respinto. Provvidenzialmente respinto“. Erri De Luca non ha avuto figli, ma in gioventù ha avuto un figlio con la compagna dell’epoca, che però ha preferito abortire senza avvisarlo.