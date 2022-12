Estetista Cinica, chi è Cristina Fogazzi: data di nascita, storia, fatturato, quanto guadagna, vita privata dell’influencer

Torna anche oggi l’immancabile appuntamento con la trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti della puntata odierna ci sarà anche Cristina Fogazzi, ovvero l’estetista cinica, marchio diventato famoso e che ha letteralmente spopolato negli ultimi anni grazie al web. Ma qual è la storia dietro a questo business di successo? Conosciamo più da vicino proprio lei, l’Estetista Cinica!

Chi c’è dietro l’Estetista Cinica, la storia di Cristina Fogazzi

Lei è ormai un’imprenditrice e un’influencer di successo che si è affermata anche grazie ai social e a internet. Tutti la conoscono come Estetista Cinica: lei, Cristina Fogazzi, creatrice di questo vero e proprio impero di successo, è nata a Brescia, in Lombardia, il 19 giugno 1974. Oggi pertanto ha 48 anni. Dopo la scuola ha puntato tutto sul settore dell’estetica e dei prodotti per la cosmesi e per la cura del corpo. L’ispirazione per quella che sarebbe diventata poi la sua carriera è arrivata leggendo un articolo dove si parlava di donne, tacchi e autostima ma senza fare ricorso agli stereotipi irrealizzabili che il mondo dello spettacolo in generale spesso propone. Da qui sono nate, ad esempio, le sue famose vignette con cui, in modo ironico, rappresenta sé stessa in modo ironico per far ridere le sue clienti dandole al contempo consigli utili. Oggi realizza numerosi video dando consigli di bellezza. Ha scritto anche un libro.

Quanto guadagna l’estetista cinica

Ma quanto guadagna l’estetista cinica? E’ questa una delle domande più frequenti che il popolo della rete si fa in merito al fatturato di Cristina Fogazzi. Secondo alcune informazioni raccolte i suoi ricavi sono arrivati a sfiorare i 5.3 milioni di euro in piena pandemia e in un solo mese! Non a caso il suo brand VeraLab nel 2021 ha avuto un volume d’affari pari a circa 60 milioni di euro. Grazie alla sua capacità l’imprenditrice è stata in grado di trasformare una passione in un lavoro oltremodo remunerativo partendo praticamente da zero. Tutto è nato nel 2009 quando l’Estetista Cinica ha aperto il suo primo centro estetico a Milano BellaVera per poi lanciarsi nel mondo social nel 2012 aprendo il suo blog estetistacinica.it.

La vita privata

Cristina Fogazzi è sposata dal 2018 con Massimo Portulano il suo fidanzato storico. La coppia è convolata a nozze nella laguna di Venezia. Al momento la coppia non ha figli. Il marito lavora nel settore commerciale della Latteria Soresina.

Instagram

Su Instagram il profilo di Cristina Fogazzi è molto seguito ed è vicino al milione di followers. Nella pagina è possibile vedere alcuni dei suoi video in cui dà consigli di bellezza oltre che ad alcuni momenti della sua vita privata.