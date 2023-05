Eugenio Picchiani, sold out per il videoclip Alleluia al Caffè Letterario di Roma

Emozionante incontro con il bravo cantautore Eugenio Picchiani per la presentazione del videoclip “Alleluia”. La kermesse si è svolta alla presenza di un folto pubblico, tra cui tanti giovani giunti da tutta Italia. I numerosi fan, entusiasti, hanno apprezzato il videoclip di Eugenio Pacchiani, che racchiude un forte messaggio di spiritualità e speranza, il riconoscimento e il profondo rispetto per Madre Terra, per l’umanità intera che grida al cielo un canto di lode, perché solo ritrovando e conservando i valori che ci aiutano a sentirci vivi e uniti si supera l’insuperabile.

L’evento, coordinato e condotto da Francesca Piggianelli, che questa volta è anche co-produttrice del videoclip, ha visto la presenza del regista Nino Villani e dell’aiuto regista Silvia Tocci. Presenti Riccardo Frezza e Fabiola Morabito del cast, le figurazioni speciali Giuseppe Santoro e Simone Cabiddu, i produttori Luigi De Filippis per la Dream World Movies e Andrea Peluzzi.

Inoltre presenti anche amici ed ospiti del settore, come i registi Sara Ceracchi e Fabio Schifino, Massimiliano Mambor di OFFI e Simone Bartoli, conduttore del Roma videoclip in tour. Al termine della visione del videoclip Eugenio Picchiani e il Maestro Sergio Lepidio hanno incantato il pubblico con un mini live di brani del bravo cantautore, che ha annunciato i nuovi progetti. Al termine tutti a brindare per il successo intonando ALLELUIA!

(Foto di PITTA ZALOCCO)