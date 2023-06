Europei Under 21 2023 in tv: quando gioca l’Italia, calendario e squadre favorite

Si avvicinano gli Europei Under 21, con i nostri giovani Azzurri che dovranno contendersi il titolo europeo. Come sappiamo, all’interno di questa competizione siamo gli avversari più temibili, avendo alzato la Coppa finale in diverse occasioni. Le partite, come sempre, potranno essere viste in chiaro sui canali della Rai e attraverso le piattaforme di streaming.

Gli Europei Under 21 di calcio: anche gli Azzurri in campo

Il torneo manca all’Italia da almeno vent’anni. Quest’anno però, per i ragazzi e il CT Paolo Nicolato, vogliono alzare a tutti i costi la Coppa Europea del torneo Under 21. La formazione promette molto bene, avendo a disposizione nella selezione grandi talenti calcistici che oltretutto hanno già vissuto esperienze calcistiche nei maggiori campionati europei, in primis la Serie A.

La concorrenza di Germania e Spagna

Per l’Italia non sarà una corsa in discesa. Anzi, tutt’altro. Infatti, i ragazzi dovranno affrontare i migliori prospetti del calcio europeo in questa epoca. Tra le avversarie più temibili, secondo mister Nicolato, ci sono soprattutto le compagini di Germania e Spagna. Storicamente, queste due nazionali hanno sempre fatto da “cantera” a grandi giocatori, che negli ultimi 10 anni hanno scritto anche importanti pagine del calcio mondiale.

Il girone di ferro dell’Italia Under 21

L’Italia per quest’anno pesca un girone di ferro, che la metterà di fronte a importanti rose con grandi talenti all’interno. Infatti, all’interno del Girone D dovremo affrontare le squadre di Francia, Svizzera e Norvegia. Se i norvegesi potrebbero rivelarsi il cuscinetto del girone, più complessa la sfida con gli outsider elvetici. Per il primo posto, invece, si prevede un testa a testa all’ultimo sangue con i francesi, che soprattutto negli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale di grandi calciatori all’interno della propria Nazione.

Dove vedere le partite per l’Europeo Under 21

Come sempre, le partite potranno essere viste sull’emittente pubblica italiana. Infatti, tutte le partite potranno essere seguire su Rai 1, Rai Sport e in modalità streaming su Rai Play. Secondo i palinsesti impostati dalla Rai, sul primo canale potremo seguire gran parte della competizione legata all’Europeo dell’Under 21. Tutte le squadre verranno trasmesse in diretta, dando maggiora attenzione – come peraltro ovvio – alla formazione degli Azzurri.

Rimarranno fuori solamente alcune partite del torneo, che però non dovrebbero includere le fasi finali della competizione calcistica europea.

I gironi calcistici per gli Europei Under 21

Questi saranno i gironi che prenderanno vita durante l’Europeo Under 21 di quest’anno:

GIRONE A

Georgia, Portogallo, Belgio, Olanda

GIRONE B

Romania, Spagna, Ucraina, Croazia

GIRONE C

Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Israele

GIRONE D

Norvegia, Svizzera, Francia, Italia.

La competizione, almeno per quest’anno, vede quasi tutte le squadre come potenziali finaliste. Infatti, molti giovani Under 21 sono a sorpresa dei leader già nei loro club di appartenenza calcistici, nonostante l’età anagrafica. Non squadre provinciali, ma anche grandi club che giocano in Europa.