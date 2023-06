Europei Under 21 Francia-Italia, dove vedere la partita di stasera in tv: orari e formazioni

Gli Azzurri pronti a scendere in campo questa sera per la prima partita degli Europei Under 21. In una manifestazione che l’Italia non vince da ben vent’anni, i nostri ragazzi dovranno affrontare all’esordio i giocatori della Francia. Come sappiamo, insieme agli italiani i Blues sono i favoriti per sollevare la Coppa alla fine dell’ambita manifestazione calcistica per i talenti del pallone europeo.

Verso Francia-Italia degli Europei Under 21

Come sa anche mister Paolo Nicolato, servirà iniziare con il piede giusto questo Europeo Under 21. La Nazionale Italiana dovrà affrontare i francesi, cercando una complessa vittoria sul campo della Cluj Arena, ovvero il famoso stadio in terra romena. L’Italia spera di poter iniziare l’Europeo al meglio, portando già a casa i primi tre punti: un simile risoultato, dopotutto, renderebbe più agevole il percorso per il passaggio del turno e soprattutto l’avanzamento verso le fasi finali del torneo.

Una partita difficile per i baby Azzurri

Secondo gli esperti del pallone, questo è il peggior esordio che l’Italia potesse sorteggiare. Una partita d’inizio che andrebbe bene anche come finale, considerato come alla Cluj Arena scenderanno in campo i migliori prospetti del calcio europeo provenienti dalla Stivale e la terra francese. Una sfida che, secondo i sondaggi, promette tanti gol e ci auguriamo anche una vittoria dei nostri ragazzi.

Una partita che vale come una finale

La Francia, secondo i bookmaker, sarà una delle squadre favorite ad alzare la Coppa alla fine del torneo. È quindi intuibile come, a partire dalle 20.45, ci sarà una vera guerra aperta tra le due formazioni, che quasi sicuramente non si risparmieranno per vincere la partita e portare i primi tre punti a casa. Dopotutto, il Girone dell’Italia non riserva squadre semplici, considerato che tutte le Nazionali con cui giocherà sono insidiose e considerate delle potenziali vincitrici della manifestazione calcistica.

Tonali concentrato nonostante le voci di mercato

Chi potrebbe subire delle distrazioni, in questo momento, è il capitano della Nazionale Sandro Tonali. Si fanno sempre più insistenti le voci di un suo passaggio al Newcastle in Premier League, con il giocatore che lascerebbe il Milan dopo il suo approdo nel 2020. Paolo Nicolato prova a tenere concentrato il ragazzo, nonostante le notizie di mercato influiscono molto sulla psiche del giovane, che proprio pochi giorni fa aveva anche manifestato l’intenzione di rimanere in rossonero.

Dove vedere la partita Italia-Francia questa sera?

Per chi volesse vedere la partita degli Azzurri dell’Under 21, il match tra Francia e Italia andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20.45. Sarà possibile seguire la partita anche in modalità streaming, grazie all’applicazione digitale di RaiPlay.

Le probabili formazioni per questa sera

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Pirola, Lovato, Scalvini; Udogie, Tonali, Rovella, Esposito, Bellanova; Pellegri, Gnonto. Ct: Nicolato. A disposizione: Caprile, Turati, Cambiaso, Cittadini, Okoli, Parisi, Bove, Miretti, Ricci, Cambiaghi, Cancellieri, Colombo.

Indisponibili: Nessuno. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

FRANCIA (4-3-3): Meslier; Nkounkou, Badé, Kalulu, Diakité; Le Fée, Caqueret, Thuram; Gouiri, Kalimuendo, Barcola. Ct: Ripoll.

A disposizione: Chevalier, Bajic, Simakan, Lubeka, Larouci, Gendrey, Koné, Chotard, Olisé, Cherki, Adli, Wahi.

Indisponibili: Nessuno. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

Arbitro: Lindhout (Paesi Bassi). Assistenti: Honig-Inia (Paesi Bassi). Quarto uomo: Krogh (Danimarca).