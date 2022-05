Eurovision 2022, chi è la cantante Andromache per Cipro: età, canzone, testo, traduzione e video del brano Ela

Finalmente tornano le altre esibizioni del tanto atteso Eurovision Song Contest 2022! L’evento musicale si comporrà di tre serate: due semifinali e la finale, tutte all’insegna della musica e del divertimento! Quaranta i paesi in gara, fra questi anche la cantante Andromache per Cipro, conosciamola meglio!

Chi è Andromache: vita privata e carriera

Andromachī Dīmītropoulou, conosciuta come Andromachi o Andromache è nata e cresciuta a Siegen, in Germania, il 12 Ottobre del 1995. A dieci anni però, con la sua famiglia, si è dovuta trasferire a Lechaina, in Grecia, dove ha passato tutti gli anni della sua adolescenza Arrivato il momento post liceo ha di nuovo cambiato città, andando a vivere ad Atene, per proseguire i suoi studi all’Università Filologia germanica. La sua passione per la musica è nata fin da quando era bambina. Nel 2015 infatti ha partecipato al programma The Voice of Greece dove però purtroppo è stata eliminata nella seconda puntata dal vivo.

Tuttavia, il programma è stato comunque un buon trampolino di lancio dal quale è riuscita a farsi conoscere molto velocemente. Infatti ha firmato un contratto con una casa discografica molto importante, Panik Record’s. Nel 2017 è uscito poi il suo singolo To feggari, di seguito Na Soun Psema, il quale è diventato il suo singolo di successo. Il 9 Marzo 2022 poi l’emittente radiotelevisiva pubblica CyBc ha selezionato Andromache come la rappresentante di Cipro all’Eurovision Song Contest 2022.

Il brano Andromache

Il brano Ela, è il primo brano scritto nella lingua madre dell’isola dall’Eurovision del 2013. La canzone parla di un rito di corteggiamento, dell’amore con l’altro partner e soprattutto della prima fase tra due conoscenti che finiscono per piacersi e innamorarsi. Inoltre nel brano non manca il timbro musicale tipico della Grecia e Mediterraneo.

“Mi sembra così normale perché il suono etnico è ovunque nella mia musica. Mi sento davvero bene a farlo in questo modo perché è una cosa così bella portare qualcosa dal tuo paese a questo concorso. Penso che dovrebbe essere fatto da tutti, davvero. E i colori che usiamo sul palco – quelli rappresentano il Mediterraneo; il mare, Cipro, Grecia”

Instagram

Ecco qui il profilo Instagram di Andromache

Testo Ela Andromache

A ντα να, έλα, έλα, έλα…

A ντα να, έλα, έλα, έλα…

Melodies ringing through my head when you lay eyes on me

The rush is from above, it feels so heavenly

Come and charge me up like electricity

My remedy

All in my, in my head

All in my lucid dreams

Take my pain away

Έλα έλα, έλα έλα

[Chorus]

Στην αγκαλιά μου, ζήσε άλλη μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρά μου, βαλέ φτερά και πέτα

You could be my only one

Na-na-na-na-ni, αμάν

Ah-aah, ah-aah-aah

Έλα, έλα, έλα

Ah-aah, ah-aah-aah

Έλα έλα, έλα

Chemistry moving to the beat in perfect harmony

I’ll show you what it’s like beyond your fantasy

My remedy

All in my, in my head

All in my lucid dreams

Take my pain away

Έλα έλα, έλα έλα

Στην αγκαλιά μου, ζήσε άλλη μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρά μου, βαλέ φτερά και πέτα

You could be my only one

Na-na-na-na-ni, αμάν

Ah-aah, ah-aah-aah

Έλα, έλα, έλα

Ah-aah, ah-aah-aah

Έλα, έλα, έλα

[Bridge]

Αμάν, αμάν

Take my pain away

Έλα έλα, έλα έλα

Στην αγκαλιά μου, ζήσε άλλη μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρά μου, βαλέ φτερά και πέτα

You could be my only one

Na-na-na-na-ni, αμάν

Έλα, έλα, έλα

Έλα, έλα, έλα

Traduzione canzone Ela Andromache

Dai, dai, dai, dai…

Dai, dai, dai, dai…

Melodie che risuonano nella mia testa quando posi gli occhi su di me

La corsa viene dall’alto, sembra così paradisiaco

Vieni a caricami come l’elettricità

Il mio rimedio

Tutto nella mia, nella mia testa

Tutto nei miei sogni lucidi

Porta via il mio dolore

Dai dai

Tra le mie braccia, vivi un altro giorno

Tra le mie braccia, andiamo oltre insieme

Nei miei sogni, metti le ali e vola

Potresti essere il mio unico

Na-na-na-na-ni, amico

Ah-aah, ah-aah-aah

Dai dai dai

Ah-aah, ah-aah-aah

Dai dai

La chimica si muove al ritmo in perfetta armonia

Ti mostrerò com’è oltre la tua fantasia

Il mio rimedio

Tutto nella mia, nella mia testa

Tutto nei miei sogni lucidi

Porta via il mio dolore

Dai dai

Tra le mie braccia, vivi un altro giorno

Tra le mie braccia, andiamo oltre insieme

Nei miei sogni, metti le ali e vola

Potresti essere il mio unico

Na-na-na-na-ni, amico

Ah-aah, ah-aah-aah

Dai dai dai

Ah-aah, ah-aah-aah

Dai dai dai

Oh oh no

Porta via il mio dolore

Dai dai

Tra le mie braccia, vivi un altro giorno

Tra le mie braccia, andiamo oltre insieme

Nei miei sogni, metti le ali e vola

Potresti essere il mio unico

Na-na-na-na-ni, amico

Dai dai dai

Dai dai dai

Video canzone Ela Andromache

Ecco qui il video della canzone Ela che rappresenterà la Grecia