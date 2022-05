Eurovision 2022, chi è Cornelia Jakobs per la Svezia: età, canzoni, Instagram, testo, traduzione e video di Hold me Closer

Dopo la prima semifinale e i primi 10 Paesi che ‘voleranno’ alla finale insieme ai Big Five, stasera ci sarà una seconda puntata dell’Eurovision. E sul palco, per rappresentare la Svezia, salirà la cantante Cornelia Jakobs, sicuramente una delle artiste più chiacchierate di questa edizione del festival. E basti vedere il suo profilo Instagram e la sua biografia per capirlo.

Dagli studi al successo di Cornelia Jakobs come cantante

Cornelia Jakobs, fortissima, spesso in prima posizione nelle classifiche in Svezia e tra le papabili finaliste dell’Eurovision, è nata il 9 marzo del 1992. Sappiamo che ha tentato di partecipare al talent Idol, senza successo, e che si è esibita con il gruppo Love Generation, prima di intraprendere nel 2018 la carriera da solista. Nel 2021 ha scritto Best of me, canzone con cui Efraim Leo ha partecipato all’annuale Melodifestivalen. L’anno successivo, invece, ha partecipato alla rassegna musicale per la prima volta come solista, dove ha presentato l’inedito Hold Me Closer.

Dopo aver vinto il televoto nella sua semifinale, Cornelia è stata incoronata vincitrice della finale ed è diventata, di diritto, la rappresentante svedese all’Eurovision Song Contest, dove salirà sul palco proprio con quel brano.

Testo di Hold Me Closer

No need to apologise

Cuz there’s nothing to regret

Well this is not what I wanted

Guess all the good things come to an end

Pre:

So baby bye bye, wish you the best

But most of alI I wish that I could love you less

Well maybe you’re right, I’ll find someone else

You say it isn’t me but when did that ever help

Chorus:

Hold me closer, although you’ll leave before the sunrise

Might be bleeding but don’t you mind I’ll be fine

Oh it kills me I found the right one at the wrong time

But until the sunrise

Hold tight

Hold tight

Verse 2:

Maybe it happened to fast

I guess that I understand

You say that you’ve never felt this way for anyone

and that’s why it scares you to death

Pre:

So baby bye bye, know It’s for the best

Still I can’t see how that would ease the pain in my chest

Chorus:

Hold me closer, although you’ll leave before the sunrise

I’ll be bleeding but don’t you mind I’ll be fine

Oh it kills me, I found the right one at the wrong time

But until the sunrise

Could you just hold me tight

I know I have to let go but just give me the night

Middle:

Cuz tomorrow will hurt

hurt really bad

Cuz I’m about to lose the best I ever had

Chorus:

Hold me closer, although you’ll leave before the sunrise

I’ll be bleeding but don’t you mind I’ll be fine

Oh it kills me I found the right one at the wrong time

But until the sunrise

Could you just hold me tight

I know I have to let go but just give me the night

Can’t you see that you found the right one at the wrong time

it was just the wrong time

Hold tight

Hold tight

Traduzione (in italiano)

Non c’è bisogno di scusarsi

Perché non c’è niente da rimpiangere

Beh, questo non è quello che volevo

Indovina tutte le cose buone finiscono

Quindi baby ciao ciao, ti auguro il meglio

Ma la maggior parte di Ali vorrei che potrei amarti meno

Beh, forse hai ragione, troverò qualcun altro

Tu dici che non sono io ma quando è mai stato d’aiuto

Tienimi più vicino, anche se te ne andrai prima dell’alba

Potrebbe essere sanguinante ma non ti dispiace che starò bene

Oh mi uccide ho trovato quello giusto nel momento sbagliato

Ma fino all’alba

Tieni duro

Tieni duro

Forse è successo a digiunare

Immagino che capisca

Dici che non hai mai sentito in questo modo per nessuno

Ed è per questo che ti spaventa a morte

Quindi baby ciao ciao, sappi che è per il meglio

Ancora non riesco a vedere come potrebbe alleviare il dolore nel mio petto

Tienimi più vicino, anche se te ne andrai prima dell’alba

Sarò sanguinante ma non ti dispiacerò che starò bene

Oh mi uccide, ho trovato quello giusto nel momento sbagliato

Ma fino all’alba

Potresti tenermi stretto

So che devo lasciar andare, ma dammi solo la notte

Perchè domani farà male

Ferita davvero male

Cuz sto per perdere il meglio che ho mai avuto

Tienimi più vicino, anche se te ne andrai prima dell’alba

Sarò sanguinante ma non ti dispiacerò che starò bene

Oh mi uccide ho trovato quello giusto nel momento sbagliato

Ma fino all’alba

Potresti tenermi stretto

So che devo lasciar andare, ma dammi solo la notte

Non riesci a vedere che hai trovato quello giusto nel momento sbagliato

Era solo il momento sbagliato

Tieni duro

Tieni duro