Eurovision 2022, chi è Ochman per la Polonia: vero nome, età, carriera e vita privata del cantante

Polonia in gara all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino con il cantante Ochman. Il Paese ha partecipato per la prima volta alla competizione musicale europea nel 1994 e fino ad oggi come miglior piazzamento vanta un secondo posto conquistato grazie a Edyta Górniak. Quale sarà allora il risultato nell’edizione di quest’anno? Intanto conosciamo più da vicino il cantante in gara.

Il nome completo dell’artista è Krystian Ochman. In realtà le sue origini sono americana: il cantante è infatti nato nel 1999 nel Massachusetts, negli Stati Uniti dopo che i suoi genitori vi si erano trasferiti per sfuggire al regime comunista. Da adolescente il ritorno in patria prima a Katowice, poi a Varsavia dove vive tuttora.

La sua passione per la musica parte da lontano. Possiamo citare la formazione ricevuta all’Accademia di musica Karol Szymanowski o l’ispirazione avuta da suo nonno, tenore polacco di fama internazionale.

Ma è stato il successo a “The voice of poland” a lanciarlo nel panorama della musica internazionale. Dopo la vittoria in The Voice, il cantante ha pubblicato il suo singolo di debutto, Światłocienie. La canzone ha riscosso notevole successo, registrando oltre 300.000 stream su Spotify solo nella prima settimana. Sono seguiti altri successi e nel novembre 2021 ha pubblicato il suo album di debutto omonimo.

Non si conoscono molti dettagli della sua privata. Sappiamo però che la musica è un tratto distintivo della sua famiglia. Oltre al nonno anche il papà è un musicista: ha fatto parte del gruppo rock Róże Europy.

Il cantante è presente sui social e in particolare su Instagram. Il suo profilo ufficiale conta quasi 100 mila followers. Potete trovarlo qui.

Il cantante è in gara con la canzone intitolata River. Per alcuni si tratta di una metafora sul ruolo e potere che l’acqua ha di purificare mentre per chi ha provato a fornire una correlazione più religiosa non sono arrivate conferme in questa direzione.

Questo il testo della canzone in lingua inglese.

«Gonna take my body down Right down, down, down to the river Gonna take my body down Let the water carry me away Just float away Oh oh Bury all of my things Bury me in my skin All that I’ve done Oh Lord, I’m done Who’d wanna be a king Pulling too many strings All that I’ve done Oh Lord, I’m done Carry me away I float away In the river Gonna lay my head right down Right now, now, now and forever Gonna lay my head right down Let the water carry me away Just float away Bury all of my things Bury me in my skin All that I’ve done Oh Lord, I’m done Who’d wanna be a king Pulling too many strings All that I’ve done Oh Lord, I’m done Carry me away I float away In the river, oh oh In the river, oh oh In the river, oh yeah Bury all of my things Bury me in my skin All that I’ve done Oh Lord, I’m done Who’d wanna be a king Pulling too many strings All that I’ve done Oh Lord, I’m done Gonna take my body down Right down, down Down to the river»

