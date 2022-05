Eurovision 2022, chi sono gli Intelligent Music Project per la Bulgaria: età, componenti, testo e traduzione della canzone Intention

Eurovision 2022, tutto pronto per il contest musicale che eleggerà il numero uno d’Europa nella musica tra i paesi partecipanti in gara. Lo scorso anno, lo ricorderete, a trionfare fu l’Italia grazie a Maneskin mentre quest’anno la bandiera azzurra, e i suoi colori, sarà portata dal duo Mahmood e Blanco. Ma conosciamo anche gli altri partecipanti in gara, tra cui i rappresentanti della Bulgaria. Scopriamo dunque chi sono gli Intelligent Music Project.

Il gruppo è formato da componenti tutti provenienti dalla Gran Bretagna. Al momento non sono disponibili le loro date di nascita e la loro età. Questi ad ogni modo i loro nomi:

Il loro debutto risale al 2010 anno a partire dal quale hanno continuato a calcare la scena con produzioni continue e soprattutto eventi live e tournée. Il loro approccio collaborativo ha portato la band a lavorare, registrare ed esibirsi con nomi che hanno precedentemente collaborato con artisti del calibro di Toto, Black Sabbath, Stevie Wonder, Phil Collins e molti altri.

Il gruppo è presente su Instagram con il profilo ufficiale disponibile al seguente link.

L’annuncio della loro partecipazione al Eurovision 2022 di Torino risale a pochi mesi fa, esattamente al novembre scorso. Tra i componenti del gruppo ce ne è uno che non è nuovo al contest europeo musicale: Stoyan Yankoulov ha infatti già rappresentato la Bulgaria nel 2007 e poi nel 2013 da solista.

Il brano con cui gareggeranno si intitola Intention. La canzone racconta i valori del cambiamento, di lottare per modificare ciò che non va nella nostra vita, nelle nostre intenzioni. Il tutto per abbandonare schemi che non ci rappresentano più ma che in qualche modo continuano a condizionarci.

Questo il testo della canzone in inglese:

«And I can move on from here How simple: life goes on Humble – that‘s how I feel Sparking hot flames, holding on. Younger days run so clear Through my mind, replaying my crime Tearing me up, spreading fear Obsession in my own time. What life‘s taken away, I‘m not missing Will I sit back and sigh? A thunder of thoughts, I‘m dismissing Too scared to even try… And in time I‘ve always known I‘m never in the safety zone I took the fight, but was I right? They were sending me to war… My intention is strong and real Only power steals my will. The illusion of safety‘s surreal Don‘t let it go for the kill! What life‘s taken away, I‘m not missing Will I sit back and sigh? A thunder of thoughts, I‘m dismissing Too scared to even try… And in time I‘ve always known I‘m never in the safety zone I took the fight, but was I right? They were sending me to war… I don‘t want to take on the pain So, I go seek inner signs, or a calling The more freedom I gain The less real life I‘m recalling. And in time I‘ve always known I‘m never in the safety zone I took the fight, but was I right? They were sending me to war…»