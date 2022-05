Eurovision 2022, chi sono i The Rasmus per la Finlandia: età, Instagram testo, video e traduzione della canzone Jezebel

Ci siamo, è tutto pronto per un’altra imperdibile puntata dell’Eurovision Song Contest 2022! L’evento musicale internazionale sta tenendo incollati allo schermo numerosi telespettatori e dopo la prima serata anche la seconda semifinale sta per prendere il via. Tra i paesi in gara anche la Finlandia che sarà rappresentata dalla band The Rasmus, con il brano Jezebel.

Gruppo musicale rock finlandese, la band, nei primi 3 album si chiamava solamente Rasmus. Il nome è stato poi cambiato a seguito della firma del contratto con la casa discografica svedese Playground. Il gruppo nacque nel 1994, quando ancora i suoi componenti frequentavano le scuole superiori.

I ragazzi si esibiscono principalmente con testi in lingua inglese ma talvolta anche con canzoni finlandesi, come dimostra la canzone Rakkausalulu. Il gruppo nella sua carriera ha venduto più di 5.5 milioni di copie e ottenuto 5 dischi di platino e 10 dischi d’oro.

All’Eurovision si esibiranno con il brano Jezebel, con il quale hanno gareggiato all’Uuden Musiikin Kilpailu 2022 e che gli ha garantito la partecipazione all’evento.

