Eurovision 2022, chi sono LUM!X ft. Pia Maria per l’Austria: età, canzone, testo, traduzione e video di Halo

Sta finalmente per arrivare l’atteso Eurovision Song Contest 2022! L’evento musicale si comporrà di tre serate: due semifinali e la finale, tutte all’insegna della musica e del divertimento! Quaranta i paesi in gara, fra questi anche i LUM!X ft. Pia Maria per l’Austria, conosciamoli meglio!

Chi sono i LUM!X ft. Pia Maria

Il vero nome del disc jockey LUM!X è Luca Michlmayr. Ha 20 anni, ed è nato nel 2002 a Rohrbach-Berg. Ha origini italiane grazie a sua mamma e attualmente vive proprio a Torino. La sua passione per la musica è iniziata molto presto. Fin da subito infatti la sua propensione alla produzione si è fatta notare. A 11 anni addirittura attraverso i canali Soundcloud e YouTube ha iniziato a pubblicare i suoi primi brani. Notato dopo poco da un’etichetta svedese indipendente, nel 2018 sono usciti i suoi primi album.

Negli anni il suo rapporto con Gabry Ponte è cresciuto sempre di più. Infatti il ragazzo è solito a remixare suoi brani che inizialmente pubblicava con la sua etichetta. I due hanno anche prodotto la hit “Thunder”, facendoci così conoscere dal panorama italiano e scalandone le classifiche. Il ragazzo ha davvero raggiunto tantissimi obiettivi nonostante la sua giovane età.

LUM!X e Pia Maria sono fidanzati?

Dato il loro feeling sul palco inevitabilmente sono uscite fuori alcune indiscrezioni sul fatto che i due possano essere fidanzati. Al momento niente è certo ma nulla è scontato.. chissà se arriverà la conferma.

Testo canzone Halo

Halo

I love to see you walk into the room

Body shining lighting up the place

And when you talk, everybody stops

‘Cause they know you know just what to say, and

The way that you protect your friends

Baby, I respect you for that

And when you grow, you take everyone you love along

I love that shit Don’t fly me away

Don’t need to buy a diamond key to unlock my heart

You shelter my soul

You’re my fire when I’m cold

I want you to know

You had me at hello

You had me at hello

It was many years ago

Baby, when you

‘Cause you had me at hello

I get so excited when you travel with me

Baby, while I’m on my grind

And never would I ever let my hustle

Come between me and my family time

You keep me humble out of this hype

‘Cause you know there’s more to life

If I need you, you will be here

You will make the sacrifice

Don’t fly me away

Don’t need to buy a diamond key to unlock my heart

You shelter my soul

You’re my fire when I’m cold

Just want you to know

You had me at hello

Hello You had me at hello

It was many years ago (Ago)

Baby, when you (When you)

Stole my cool (Stole my cool)

You had me at hello

Gotta feel you and be near you

You’re the air that I breathe to survive

Gotta hold you, wanna show you

That without you my sun doesn’t shine

Traduzione Halo

Lasciami essere il tuo alone

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte

Lasciami essere il tuo alone

Perché il paradiso non vede l’ora che finiamo il combattimento,

Non abbiamo bisogno di un Ercole per mettere in ginocchio un uomo

Niente più scuse

Filosofi come Socrate si definiscono, pensa in piedi

Vai ad affilare i denti

Possiamo essere CEO

Sì, lo sai già

Sì, possiamo essere il capo

Vola più in alto degli dei

Non siamo sotto controllo

E no, no, non più

Se mi senti allora alza le mani

Lasciami essere il tuo alone-oh

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte

Lasciami essere il tuo alone-oh

Perché il paradiso non vede l’ora che finiamo il combattimento

E io sono più forte degli angeli

Mi sentirò meno in pericolo

E porterò l’oscurità alla luce

Lasciami essere il tuo alone-oh

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte, ok

Penso di aver avuto l’idea giusta

Bello, qualcosa da sentire

Per cento anni

Saremo scritti tra le stelle

In posa quindi stiamo sbandierando le giovani regine

Possiamo essere CEO

Sì, lo sai già

Sì, possiamo essere il capo

Vola più in alto degli dei

Non siamo sotto controllo

E no, no, non più

Se mi senti allora alza le mani

Lasciami essere il tuo alone-oh

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte

Lasciami essere il tuo alone-oh

Perché il paradiso non vede l’ora che finiamo il combattimento

E io sono più forte degli angeli

Mi sentirò meno in pericolo

E porterò l’oscurità alla luce

Lasciami essere il tuo alone-oh (Halo)

Perché abbiamo attraversato l’inferno e siamo tornati in una sola notte, notte

Video Halo

Ecco qui il video della canzone che porteranno agli Eurovision 2022.