Eurovision 2022 chi è il cantante Sheldon Riley per l’Australia: età, canzone, Instagram, testo, traduzione e video di Not The Shame

Finalmente sta per iniziare un’altra puntata dell’atteso Eurovision Song Contest 2022! L’evento musicale si comporrà di tre serate: due semifinali e la finale, tutte all’insegna della musica e del divertimento! Quaranta i paesi in gara, fra questi anche il cantante Sheldon Riley per l’Australia, conosciamolo meglio!

Sheldon Riley vita privata e carriera

Sheldon è nato a Sydney il 14 Marzo del 1999. Le sue origini sono molto particolari perché il padre è filippino mentre la madre è australiana ma con origini irlandesi e inglesi. Il cantante è diventato famoso molto presto, nel 2018, grazie al programma The Voice. Anche se non è stato il vincitore è arrivato in finale al terzo posto. Il talent è stato il suo trampolino di lancio che gli ha permesso di farsi conoscere sempre di più.

Sempre in quell’anno il giovane ha pubblicato una serie di cover e brani inediti. Nel 2021 ha partecipato all’Eurovision- Australia Decides 2022 vincendolo. Grazie a questo oggi rappresenterà Israele a Torino.

La canzone Not The Shame

Lui stesso ha ammesso che la canzone è davvero molto intima e per questo ne è stato sempre molto geloso. Il brano è stato pubblicato il 15 Febbraio del 2022, e racconta di tutti i ricordi che ha di quando era bimbo e soprattutto di quando a 6 anni gli hanno diagnosticato la sindrome di Asperger.

Curiosità e Instagram del cantante

Il suo stile musicale è stato descritto come dark pop

La grafica dei suoi show è molto apprezzata

All’ Eurovision- Australia Decides 2022 è arrivato secondo ma il punteggio era superiore rispetto agli altri quindi ha vinto

che a Gli piace esibirsi con una rete sul viso

Il suo profilo Instagram

Testo canzone Not The Shame

I was told at 6 years old

They‘d avoid me if my heart was cold

Found it hard to talk and speak my mind

They never liked the things that I would like

Cause you‘re told to play but you‘re not the same

As the other kids playing the same game

Try to jump on in but they push away so far away

I‘m not the same no

I‘m not the same no

Years went by I tried and tried

My father asked me if today I smiled

I said yes I did, but that‘s a lie

Oh I always tell those lies

Then you run and hide, hide the break inside

Till you realise that the light shines bright

Through those oh who‘ve broke inside

I‘m not the same no

I‘m not the same no

I‘m not the same no

I‘m not the same no

Cause you never want to be the kind of person

Who can‘t work it for those ones who can not word it

Cause you‘ve been the kind of person who felt this pain

Oh yeah I felt this pain

So you go and leave the pain and find another way

To make yourself another game, maybe one for all to play cause it‘s not

Just me who‘s not the same, we‘re not the same

We‘re not the same no

We‘re not the same no

We‘re not the same no

We‘re not the same no.

Traduzione canzone Not The Shame

mi è stato detto quando avevo 6 anni

che mi avrebbero evitato se il mio cuore è freddo

per me è stato difficile parlare a cuore aperto

a loro non piacevano mai le cose che piacevano a me

perché ti viene detto di giocare, ma non sei lo stesso

mentre gli altri bambini giocano gli stessi giochi

prova a saltare a bordo, ti spingono via

così distante

non sono lo stesso, no

non sono lo stesso, no

gli anni sono passati, ho provato e provato

mio padre mi ha chiesto se oggi ho sorriso

ho detto “si l’ho fatto” ma c’è una bugia

oh, io dico sempre quelle bugie

poi tu corri e nascondi, nascondi la rottura interna

fino a che non ti rendi conto che la luce brilla forte

attraverso quelli, oh, che sono stati rotti al loro interno

non sono lo stesso, no

non sono lo stesso, no

non sono lo stesso, no

non sono lo stesso, no

perché non vuoi mai essere quel tipo di persona

che non può lavorare per quelli che non possono pronunciarla

perché sei quel tipo di persona che ha sentito questo dolore

oh yeah, hai sentito questo dolore

così tu vai e lasci il dolore e trovi un altro modo

per crearti un altro gioco

magari uno che tutti possano giocare

perché non sono solo io che non sono lo stesso

noi noi siamo gli stessi

non siamo gli stessi no

non siamo gli stessi no

non siamo gli stessi no

non siamo gli stessi no

Video della canzone

Ecco qui il video della canzone Not The Shame che rappresenterà l’Australia.