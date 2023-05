Eurovision 2023, chi è Loreen la favorita che rappresenta la Svezia: testo Tattoo, età, origini, foto e Instagram

Per l’Eurovision 2023, il nome favorito a portare a casa la vittoria è quello di Loreen. Con il suo brano “Tattoo”, potrebbe portare un altro successo alla Svezia in questa competizione. Andrebbe infatti a eguagliare infatti le vittorie svedesi degli ABBA (1974), gli Herreys (1984), Carola (1991), Charlotte Perrelli (1999), la stessa Loreen (già vincitrice nel 2012) e Måns Zelmerlöw (2015).

La storia corona Loreen

Come visto, la cantante ha già alzato una volta l’ambito premio canoro europeo, in un bis che sembra alla portata anche per l’edizione 2023. Come hanno sottolineato i discografici, il pezzo “Tattoo” è d’impatto e soprattutto porta alla ribalta tutta la musica del Nord Europa, che quest’anno potrebbe fare un podio pieno insieme a Norvegia e Danimarca. Per i bookmakers, sarà lei la favorita a tirare su il premio, con una vittoria quotata in maniera molto bassa. Così fosse, si tratterebbe il settimo premio svedese alla kermesse canora e il suo secondo trionfo personale.

Finale a due con Marco Mengoni? Improbabile

Dopo il successo di “Euphoria” nel 2012, per Loreen sembra non esserci gara nemmeno nel 2023. Marco Mengoni, per quanto bravo, paga una posizione da outsider all’interno della gara… o meglio, “basso outsider” con una quota stimata a 25.00 . Se oggi paga qualcosa il cantante italiano, forse è una popolarità estera che ancora non risulta completamente matura. Restano poi due nodi, quello di portare un brano in italiano – escludendo di fatto il mercato anglosassone – e la revisione di “Due vite”, con il nuovo aggiornamento che sembra non far brillare l’opera musicale come avvenuto invece a Sanremo 2024. Certo, al momento del giudizio dei telespettatori, tutto può accadere. Ma risulta improbabile una vittoria finale, peraltro a sorpresa, dell’Italia, in un pezzo che almeno all’estero non sta facendo parlare indipendentemente dalla sua profondità e la sua bellezza. Quasi sicuramente, si rivelerà il secondo colpo a vuoto di Mengoni in questa gara.

Testo di “Tattoo”

I don’t wanna go

But baby, we both know

This is not our time

It’s time to say goodbye

Until we meet again

‘Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

I’m letting my hair down

I’m taking it cool

You got my heart in your hand

Don’t lose it, my friend

It’s all that I got

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

All I care about is love

No

All I care about is love

You’re stuck on me like a tattoo

Biografia di Loreen

Loreen, pseudonimo di Lorine Zineb Nora Talhaoui (Stoccolma, 16 ottobre 1983), è una cantante svedese. Figlia di immigrati marocchini di origine berbera, Loreen è nata nella capitale svedese ed è cresciuta nel quartiere Gryta di Västerås. È salita alla ribalta nel 2004 con la sua partecipazione alla prima edizione del talent show svedese Idol, dove si è piazzata 4ª nella classifica finale. L’anno successivo è uscito il suo primo singolo in collaborazione con il gruppo Rob’n’Raz, The Snake. Nello stesso anno ha iniziato a lavorare come presentatrice televisiva per TV400. Ha poi lavorato come produttrice e direttrice artistica per spettacoli televisivi di TV3, TV4 e SVT.

L’Eurovision 2012

Nel 2011 ha preso parte a Melodifestivalen, il programma di selezione del rappresentante svedese all’Eurovision Song Contest, dove ha presentato l’inedito My Heart Is Refusing Me, senza però qualificarsi per la finale.Il singolo ha comunque ottenuto un buon successo commerciale, conquistando il 9º posto della classifica svedese e venendo certificato doppio disco di platino con oltre 80 000 unità vendute nel paese. Più tardi nello stesso anno è uscito il singolo Sober, certificato disco di platino.

Nel 2012 Loreen ha nuovamente partecipato a Melodifestivalen, vincendo con la sua Euphoria e conquistando il diritto di rappresentare la Svezia all’Eurovision Song Contest 2012 a Baku. Alla manifestazione europea ha trionfato conquistando 372 punti, quello che allora era il secondo punteggio più alto della storia del contest. Euphoria è diventata un tormentone estivo internazionale: ha ottenuto dischi d’oro e di platino in 11 paesi e ha raggiunto la vetta delle classifiche, fra gli altri, di Austria, Germania e Svizzera. Nell’ottobre 2012 è uscito il suo album di debutto, Heal, numero uno e disco di platino in Svezia. All’Eurovision Song Contest 2013, che si è tenuto proprio in Svezia, Loreen si è esibita come ospite.

La sua carriera musicale recentemente

Nel 2015 ha pubblicato il singoli Paper Light (Higher) in marzo, I’m in It with You nel mese di agosto e Under ytan nel mese di dicembre. Quest’ultimo brano è una cover dell’omonimo brano del 1994 di Uno Svenningsson. Nel 2017 si è presentata per la terza volta a Melodifestivalen con il brano Statements, ma non è riuscita a qualificarsi per la finale. Nello stesso anno ha pubblicato l’EP Nude, seguito dal suo secondo album in studio Ride.

Loreen ha preso parte a Melodifestivalen per la quarta volta nel 2023, dove ha presentato il suo nuovo singolo Tattoo. Nella finale il voto combinato di giuria e pubblico l’ha eletta vincitrice e rappresentante nazionale sul palco eurovisivo a Liverpool. Loreen è la prima artista del terzo millennio a vincere Melodifestivalen due volte.