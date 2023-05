Eurovision 2023, chi vince? Quote scommesse, pronostici e sondaggi

Partono le scommesse per l’Eurovision 2023, con gli italiani che si sbizzarriranno sul potenziale vincitore di questa edizione della manifestazione canora più famosa d’Europa. La domanda è una: questa volta Marco Mengoni ci riuscirà a portare a casa il premio? Tutto potrà essere, ma parte con gli sfavori del pronostico. Qualcosa che non ci deve spaventare, poichè neanche i Maneskin furono i favoriti della gara quando vinsero l’ambito premio. Anzi, tutto ciò porterebbe pure leggermente bene al cantautore tusciano.

Le scommesse sull’Eurovision 2023

L’Italia, dopo la vittoria dei Maneskin due anni fa, punta nuovamente a portare a casa l’ambito premio. Ma la strada, almeno sulla carta, è ostica e tutta in salita. Secondo i pronostici, la favoritissima sarebbe la cantautrice svedese Loreen con il pezzo “Tattoo” e quotata 1.70. Seguono a poca distanza Segue poi la Finlandia, con il rapper Käärijä (4.00) e l’Ucraina, che sarà rappresentata dal duo musicale Tvorchi (8.00). Giocano una partita d’outsider la Francia, la Norvegia e la Spagna, tutte e tre quotate a 15.00 e con ottime probabilità di portare a casa un ottimo risultato.

La posizione dell’Italia

Se possibile, scommettere su Marco Mengoni non è molto saggio. È difficile definire quali brani esploderanno sul palco dell’Eurovision Song Contest, ma scommettere sul cantautore di Viterbo rischia di far perdere i soldi. Per Mengoni la quota è 25.00, a pari merito con Israele. Insomma, gli stessi bookmakers la vedono come una “mission impossible” questa vittoria, che per arrivare avrà bisogno di un bel miracolo. I punti deboli sul brano italiano sono diversi, partendo dal riarrangiamento che ha cambiato la fisionomia della canzone che vince Sanremo 2023. A penalizzarci di più, poi, l’idea di portare una canzone in Italia, che forse ci rende meno comprensibili all’estero, ovvero quello stesso pubblico che dovrà votare per il nostro Marco. Non è quindi un mistero del perchè Mengoni volesse interpretare un pezzo in inglese per questa manifestazione, convinto di poter lavorare sulla comprensibilità per avere maggiori chance di vittoria.