Eurovision 2023: quali sono i Paesi e le canzoni in gara. Marco Mengoni già da diversi giorni ha sciolto la riserva attorno al brano che porterà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. Dopo aver avuto la tentazione di portare un nuovo singolo in lingua inglese, anche per provare a vendersi fuori dai confini italiani, alla fine il cantautore ha deciso di andare in Inghilterra con il brano che gli ha fatto vincere Sanremo 2023, ovvero “Due vite”.

Le canzoni in gara per l’Eurovision 2023

Mengoni ritorna per la seconda volta all’Eurovision Song Contest, a dieci anni esatti di distanza. Come all’epoca, anche a Liverpool proverà a trionfare come “migliore canzone europea. Nel 2013, nell’edizione di Malmö, la fortuna non giocò a suo favore, nonostante sul palco portasse una bellissima canzone come “L’essenziale”. Secondo le regole dell’Eurovision, il brano di Marco Mengoni andrà modificato: infatti avrà bisogno di lievi tagli, poichè risulta troppo lungo nel minutaggio. Un problema tecnico che, comunque, non dovrebbe toccare la magia della canzone, che proprio riprende lo stile Eurovision e si gioca la potenziale vincita della manifestazione.

A Liverpool, si sfideranno 23 cantanti solisti (13 donne e 10 uomini), quattro duetti e 10 gruppi in gara. Il più giovane artista è il greco Victor Vernicos, nato a ottobre 2006. Il più anziano, invece, è Damir “Mrle” Martinović, ovvero il leader della band croata Let 3: l’uomo ha 61 anni. Di seguito, vi riportiamo tutte le canzoni in gara che rappresenteranno i Paesi in gioco: