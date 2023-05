Eurovision 2023, semifinale 11 maggio: scaletta cantanti, dove vederlo e chi si esibisce

Parte la seconda semifinale dell’ambito Eurovision 2023. Nella serata di domani, giovedì 11 maggio 2023, si esibiranno gli ultimi 16 Paesi in gara e che devono accedere alla finale dalle semifinali. Come fanno sapere gli organizzatori della kermesse canora europea, la serata si dividerà in due parti: primi otto cantanti nel primo spaccato, altri 8 artisti nella seconda parte della serata. Alla fine della serata, i telespettatori di tutto il mondo potranno votare i cantanti in gara, grazie al cambio del regolamento avvenuto per questa edizione del Festival canoro.

La prima parte della seconda semifinale dell’Eurovision 2023

La scaletta della prima parte della serata sarà la seguente, con questi artisti che si susseguiranno sul palco di Liverpool per ambire al premio discografico:

Reiley con Breaking My Heart, Danimarca

Brunette con Future Lover, Armenia

Theodor Andrei con D. G. T. (Off and On), Romania

Alika con Bridges, Estonia

Gustaph con Because Of You, Belgium

Andrew Lambrou con Break A Broken Heart, con Cipro

Diljá con Power, Islanda

Victor Vernicos con What They Say, Grecia

La seconda parte della semifinale dell’11 maggio 2023

Per la seconda parte della semifinale, vedremo questi artisti salire sul palco di Liverpool per l’Eurovision Song Contest 2023:

Blanka con Solo, Polonia

Joker Out con Carpe Diem, Slovenia

Iru con Echo, Georgia

Piqued Jacks con Like An Animal, San Marino

Teya & Salena con Who The Hell is Edgar?

Albina & Familja Kelmendi con Duje, Albania

Monika Linkytė con Stay, Lituania

Voyager con Promise, Australia

Il televoto: chi accederà nella finale del 13 maggio?

Chi sarà l’avversario di Marco Mengoni il 13 maggio all’Eurovision 2023? Questa sera lo scopriremo, visto che capiremo gli ultimi partecipanti alla finalissima della kermesse canora. Tra i favoriti, almeno al momento, risulterebbe la Danimarca con Reiley. Tutti i Paesi nordici, infatti, per quest’anno vengono considerati i grandi favoriti di questa edizione del torneo canoro, grazie a delle canzoni molto radiofoniche.