Eva Robin’s: chi è, età, carriera, Sgarbi, teatro, Instagram, confessione, chi è la compagna, matrimonio e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Eva Robin’s, ma conosciamola meglio!

Eva Robin’s: chi è, età, carriera

Eva Robin’s, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, è nata a Bologna il 10 dicembre del 1958 ed è una nota attrice, cantante e personaggio televisivo. Il suo nome d’arte deriva da Eva Kant, dal fumetto di Diabolik e dal cognome dello scrittore Harold Robbins. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’70 come corista in una tournée di Amanda Lear, poi ha recitato a lungo in molti film, soprattutto thriller, erotici, commedie, a servizio di registi come Damiano Damiani, Simona Izzo, Maurizio Nichetti. E’ stata diretta anche da Dario Argento e ha debuttato in televisione nel 1987 nella trasmissione Lupo Solitario di Italia 1, poi è stata scelta da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo per condurre un preserale di Italia 1. E ha collezionato un successo dopo l’altro.

Eva Robin’s: chi è la compagna, matrimonio e vita privata

La Robin’s ha dichiarato di aver assunto ormoni e di non aver mai completato chirurgicamente la transizione al sesso femminile. Nel 2019, ospite di Caterina Balivo, ai microfoni del programma Vieni da me, ha annunciato l’intenzione di sposare la donna con la quale da 25 anni, ormai, ha una relazione, ma non ha mai rivelato la sua identità.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @eva_robin_s vanta oltre 7.000 followers.