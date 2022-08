Ezra Miller, parla il protagonista di Flash: ‘Ho problemi mentali, andrò in cura’

Dopo le accuse di molestie e aggressioni, l’attore Ezra Miller, protagonista di Flash, ha deciso di parlare. Di raccontarsi e di mettere nero su bianco i suoi problemi mentali, che ora è consapevole di avere, al punto di aver deciso di farsi curare e aiutare. A dirlo è stato proprio lui attraverso un suo rappresentante, in una dichiarazione fornita a Variety.

Cosa ha detto Ezra Miller

Aggressioni, abusi, poi la decisione di raccontarsi e di rompere il muro del silenzio. “Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco che sto soffrendo di complessi problemi di salute mentale” – ha spiegato l’attore 29enne. Che ha ribadito: “Ho iniziato un trattamento. Voglio scusarmi con tutti per aver allarmato e sconvolto con il mio comportamento passato. Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita”.

Le accuse

Recentemente l’attore è stato accusato di furto con scasso, ma anche nel 2020 aveva fatto parlare di sé quando era emersa una registrazione in cui sembrava stesse soffocando una donna fuori da un bar in Islanda. Quest’anno, invece, è stato arrestato due volte per condotta disordinata e molestie. Ora la decisione di chiedere aiuto, di farsi curare e iniziare un trattamento per mettere la parola fine a quelli che il protagonista di Flash, che uscirà al cinema il 23 giugno del 2023, ha definito ‘complessi problemi mentali’.