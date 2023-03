F1 GP Australia 2023: dove vedere qualifiche, prove libere e gara, orari tv e replica su TV8. Per il Gran Premio australiano, previste le prove libere questa notte alle 3 del mattino. Sarà la terza tappa di questo Mondiale di Formula 1, in un inizio di stagione che non si è assolutamente dimostrato fortunato per le Ferreri in gara. Per seguire le prove e le gare, tali attività andranno in onda in tarda notte o durante le prime luci del mattino.

Il Gran Premio di Australia del Mondiale F1

Questa notte alle 3, vedremo il semaforo verde che farà partire le prove libere sul complicato circuito di Melbourne. Si potranno seguire gli eventi di questa tappa, sui canali di Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La tappa del Grand Prix durerà fino al 2 aprile, in concomitanza al Gran Premio di Argentina per la MotoGP. Le libere, scatteranno a Melbourne alle 3.30 del mattino, mentre la gara è prevista alle 7 del mattino di domenica.

La stessa gara, verrà data in differita su TV8 alle ore 15. Ci sarà la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. La conduttrice Federica Masolin condurrà gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi. LE analisi tecniche saranno a cura di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, le interviste invece di Mara Sangiorgio e i commenti di Ivan Capelli.

Il calendario del GP di Australia

Venerdì 31 marzo Ore 24.55: F2 – Prove Libere Ore 3.15: Paddock Live Ore 3.30: F1 – prove libere 1 Ore 4.30: Paddock Live Ore 4.55: F3 – Qualifiche Ore 6.45: Paddock Live Ore 7: F1 – prove libere 2 Ore 8: Paddock Live Ore 8.25: F2 – Qualifiche Ore 9.15: Paddock Live Show Ore 9.45: conferenza stampa Team Principal

Sabato 1° aprile Ore 1.40: Sprint Race F3 Ore 3.15: Paddock Live Ore 3.30: F1 – prove libere 3 Ore 4.30: Paddock Live Ore 5.15: F2 – sprint race Ore 6.20: Paddock Live Ore 7: F1 – qualifiche (in differita su TV8 dalle 14) Ore 8.15: Paddock Live Ore 8.45: Paddock Live Show