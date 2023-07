F1 GP Austria domenica 2 luglio 2023: orario, dove vederlo in tv e in streaming

Ritorna la F1 in televisione, con l’attesissima gara che porterà le vetture di Formula 1 sul tracciato dell’Austria per questa domenica. Il 2 luglio 2023, infatti, si svolgerà il rinomato Gran Prix austriaco, in una gara che potrebbe spingere ulteriormente Max Verstappen per un nuovo titolo iridato. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere per seguire la nuova gara domani.

Il Gran Premio di F1 in Austria

La Red Bull punta a vincere anche su questo tracciato, considerato come la pista austriaca di Spielberg sia casa sua. Grande favorito torna Max Verstappen, con le Ferrari costrette a seguirlo a distanza e cercare di salvare il “salvabile” in una stagione che si è dimostrata largamente disastrosa e forse anche peggiore dell’anno scorso. Si tratta del nono Gran Prix del Mondiale di Formula 1, che potrebbe già far ipotecare il titolo mondiale.

La Red Bull punta a vincere a casa sua

Il mondiale porta una sfida al Red Bul Ring, ovvero la casa automobilistica di Max Verstappen. I piloti di casa Red Bull promettono fuoco e fiamme, annunciando di voler portare la vittoria in un circuito che vedono come un tempio della loro autovettura. Per questo Gran Prix, Verstappen sta facendo già i numeri, avendo portato a casa anche la prova dello Sprint.

Max Verstappen non deve cantare vittoria prima del tempo

Se Verstappen è dato come il favorito, anche perché gioca in casa e davanti agli occhi del suo pubblico, non può cantare vittoria prima del tempo. Le incognite su questo tracciato ci sono, specie poi se a inseguirti ci sono le Mercedes e Fernando Alonso, che a bordo dell’Aston Martin prova a tenere testa al Campione iridato nonostante una vettura meno potente della Red Bull.

Dove vedere la gara

La gara del GP di Austria per l’F1, si potrà vedere su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW a partire dalle ore 15.