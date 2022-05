Fabio di Uomini e Donne: ecco chi è il nuovo corteggiatore

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Uomini e Donne! Anche quest’oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5 Maria De Filippi è pronta a regalare emozioni e colpi di scena ai propri telespettatori! Al centro dello studio è appena arrivato un nuovo corteggiatore: si chiama Fabio, conosciamolo meglio!

Fabio: il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne

Fabio è originario di Milano e di mestiere ha fatto il fotografo di campagne pubblicitarie per più di 30 anni. Nella sua vita ha avuto pertanto modo di collaborare per molte riviste del settore. Al momento si divide tra la città meneghina (in estate) e Rio de Janeiro (in inverno), dove ha un fratello e tre nipoti.

L’uomo appare abbastanza eclettico e dai molteplici interessi, uno su tutti la passione per la musica che continua a coltivare nel tempo libero. Sentimentalmente parlando Fabio dice di essere attratto dalle donne di classe e sembra essere anche molto attento a determinati requisiti fisici. Da questo punto di vista, un forte ruolo è stato sicuramente giocato dalla sua professione, come egli stesso dichiara. Cosa ne pensate?

La discussione con Tina

In studio la discussione alimentata dalle dichiarazioni di Fabio diviene piuttosto animata. A dare man forte al dibattito Tina che non si esime nel calarsi in un confronto senza peli sulla lingua. Presto la situazione si scalda e i commenti circa la fisicità e l’abbigliamento di Tina non si sono fatti attendere. Cosa ne pensate?