Fabio Fazio lascia la Rai? La firma con Discovery, ultime news

Da ore non si fa altro che parlare dell’addio di Fabio Fazio alla Rai. Lo storico conduttore, volto da anni del talk show della domenica di Rai 3 Che tempo che fa, sarebbe pronto a lasciare l’azienda e le ultime indiscrezioni parlano di un nuovo contratto e di una firma con Discovery, dopo un corteggiamento lungo anni. Al momento la certezza non c’è, ma sembrerebbe essere solo questione di ore.

Fabio Fazio lascia la Rai?

Fabio Fazio, che dal 2003 vediamo al timone di Che tempo che fa, sarebbe pronto ad approdare su Discovery. E, quindi, a lasciare la Rai. Proprio come ha fatto negli ultimi giorni Carlo Fuortes, l’amministratore delegato che ha presentato le sue dimissioni e che è stato chiaro: “il CdA deve deliberare, nelle prossime settimane, i programmi dei nuovi palinsesti ed è un dato di fatto che non ci sono più le condizioni per proseguire nel progetto editoriale di rinnovamento che avevamo intrapreso nel 2021″. Lunedì prossimo, infatti, salvo cambiamenti, ci sarà il consiglio di amministrazione Rai, quello che dovrebbe vedere la nomina di Roberto Sergio a nuovo amministratore delegato. E, molto probabilmente, si parlerà anche dei prossimi cambiamenti e dell’addio, che sembra essere ormai certo, di Fazio. Lui che ogni domenica, da anni, tiene compagnia ai telespettatori di Rai 3, tra interviste inedite, ospiti che si raccontano a cuore aperto e pagine di attualità.

Che tempo che fa andrà in onda su Nove?

Fabio Fazio sarebbe pronto a mettere la sua firma sul contratto con Discovery e il suo storico programma potrebbe traslocare su Nove. Il conduttore, d’altra parte, sta aspettando questo momento dal 15 marzo scorso, quando ha chiesto di sapere se il suo contratto, in scadenza a fine giugno, sarebbe stato rinnovato di nuovo. Nessuno, però, si sarebbe fatto avanti. E l’addio sembra essere davvero solo questione di ore: ci sarà un colpo di scena?