Fabio Rovazzi: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la fidanzata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Alice Campello che racconterà il momento difficile dopo il parto, anche Fabio Rovazzi, noto youtuber e cantante che travolgerà tutti con la sua grinta. E si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi, pseudonimo di Fabio Piccolrovazzi (Milano, 18 gennaio 1994), è uno youtuber e cantante italiano. Nel 2016 ha pubblicato il singolo di esordio Andiamo a comandare, tormentone estivo che ha raggiunto la vetta della Top Singoli, ottenendo il primo disco d’oro in Italia esclusivamente con lo streaming. In seguito è stato certificato cinque volte disco di platino dalla FIMI.

Cresciuto nel quartiere milanese di Lambrate, Fabio Rovazzi si è fatto conoscere su Internet attraverso i propri profili Facebook, Instagram e YouTube, realizzando alcuni video comici poi diventati virali. Nel 2015 ha collaborato alla trasmissione “Sorci verdi” di J-Ax e nello stesso periodo ha lavorato alla realizzazione di alcuni video musicali per Merk & Kremont e Fred De Palma.

I successi

Il 28 febbraio 2016 ha pubblicato sui social network il video di un brano musicale da lui interpretato, Andiamo a comandare, realizzato in collaborazione con Danti dei Two Fingerz; in seguito alla vasta popolarità raggiunta dalla canzone, il singolo è stato trasmesso da diversi network radiofonici italiani, diventando così un tormentone estivo. Il singolo è entrato nella classifica dei singoli più venduti di giugno 2016, raggiungendo la prima posizione il 29 luglio seguente e venendo certificato disco di platino. Nel 2016 è apparso nel videoclip del brano Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez e in Che ne sanno i 2000 di Gabry Ponte. Il 2 dicembre dello stesso anno ha pubblicato il suo secondo singolo, Tutto molto interessante.

Il 19 maggio 2017 è stata la volta del terzo singolo Volare, realizzato con la partecipazione di Gianni Morandi. Nel 2018 è protagonista del film Il vegetale, diretto da Gennaro Nunziante. Nell’ultima estate è tornato protagonista con la canzone Senza Pensieri in collaborazione con Loredana Berté e di nuovo J-Ax. Nel 2021, invece, è tornato sulle scene musicali con la pubblicazione del singolo La felicità, realizzato con Eros Ramazzotti e nel 2022 è apparso nel film Con chi viaggi. Nel 2023, il 3 gennaio scorso, è uscito il settimo singolo ‘Niente è per sempre’.

Social, curiosità

Ovviamente è stato Internet a creare il personaggio “Rovazzi” e dunque i canali web e social sono quelli maggiormente usati dallo Youtuber tra i più famosi d’Italia. Ha un profilo Instagram, una pagina Facebook e chiaramente un canale YouTube. E’ nota la sua amicizia con Fedez, anche se i rapporti non sono più gli stessi da tempo, e con J-Ax. Recentemente ha fatto parlare di sé per l’equivoco che lo ha portato a trascorrere una notte niente meno che con Will Smith.

Chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi

Ma veniamo alla vita privata. Fabio Rovazzi è stato a lungo fidanzato con Karen Kokeshi, ma l’estate scorsa sui social, dove è seguitissimo, ha annunciato la fine di quella relazione, durata tre anni. E ora sembrerebbe essere single.