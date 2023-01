Fabio Rovazzi, chi è l’ex fidanzata Karen Kokeshi: età, lavoro, foto, Instagram e perché si sono lasciati

Fabio Rovazzi oggi sarà ospite negli studi di Verissimo e rilascerà una piccante intervista a Silvia Toffanin in cui rivelerà tutti i retroscena sulla sua vecchia storia con la YouTube e scrittrice Karen Kokeshi. Non solo, pare che Rovazzi abbia anche una nuova fiamma tra le attrici italiane. Ecco tutto quello che sappiamo sull’ex fidanzata e gli ultimi gossip sul cantante.

Chi è l’ex fidanzata di Fabio Rovazzi

Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi sono stati fidanzati per tre anni e il loro sembrava un amore destinato a durare per sempre. Si sono conosciuti nel 2019 ad uno dei tanti eventi di lavoro e tra loro è scattato subito il colpo di fulmine. Generalmente sono sempre stati riservati sulle loro vite private, ma in quel caso l’amore troppo forte li ha portati ad ufficializzare il fidanzamento con un viaggio negli Stati Uniti in occasione del compleanno di lei. Come coppia, il loro primo evento ufficiale è stata l’anteprima dell’ultimo capitolo di Star Wars. Sembravano innamoratissimi, ma dopo poco, qualcosa si è rotto. Aveva fatto subito scalpore l’abbandono di Karen nei confronti di YouTube, una delle sue più grandi passioni da sempre. Ma chi è Karen Kokeshi?

Chi é Karen Kokeshi: età, lavoro, foto e Instagram

Karen Kokeshi è lo pseudonimo di Karen Rebecca Casiraghi è nata a Verona il 4 dicembre 1994, ha 27 anni ed è del segno del Sagittario. Sin da piccola è appassionata di Internet e del mondo audiovisivo ed inizia da autodidatta a capire come montare i video. Questa passione la porta ad aprire un proprio canale YouTube nel 2009, a soli 13 anni. Kokeshi è stata una delle prime YouTuber italiane, per questo è diventata molto famosa. Dopo il fidanzamento con Rovazzi, però, aveva abbandonato il suo lavoro e la sua passione. Tutti i fan sono stupiti perché adesso che si sono lasciati, lei è tornata su YouTube. Karen è anche una scrittrice e il 15 febbraio dell’anno scorso è uscito il suo primo romanzo: “Eva sbagliata”. Su Instagram lei ha un profilo seguito da 437mila followers. Sul suo profilo YouTube vanta 546mila seguaci.

Perché Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati?

Sembra che la coppia si sia separata all’inizio dell’anno scorso, ma i due hanno deciso di ufficializzare la notizia soltanto pochi mesi fa, agli inizi di agosto 2022. L’hanno fatto anche in modo un po’ strano, condividendo alla stessa ora la stessa storia sui rispettivi profili Instagram, quasi come fosse un comunicato stampa. Hanno dichiarato che tra loro, in realtà, non è successo nulla di brutto o di grave. Si sono lasciati serenamente (o quasi), di comune accordo e senza farsi del male. “Anche le cose belle finiscono“, hanno scritto. Ricordano alcuni momenti passati insieme all’insegna del divertimento e dell’amore, un amore che nell’ultimo periodo era diventata solo un’amicizia.